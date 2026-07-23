WSJ: США одобрили ядерное соглашение с Саудовской Аравией

23 июля 2026, 8:15

Президент США Трамп официально одобрил знаковое соглашение с Саудовской Аравией (КСА), открывающее Эр-Рияду путь к развитию собственной гражданской ядерной программы.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что масштабная сделка рассчитана на 30 лет, а ее общая стоимость оценивается в десятки миллиардов долларов. Согласно тексту документа, американские корпорации получат эксклюзивную центральную роль в создании национальной саудовской ядерной инфраструктуры, что позволит полностью исключить из проекта иностранных конкурентов.По словам источников, ключевым положением соглашения является обязательство американских компаний построить в КСА промышленное предприятие по обогащению урана. Этот шаг будет предпринят в случае подтверждения обеими сторонами целесообразности проекта. По заявлению Белого дома, такое условие сохранит за Вашингтоном рычаги глубокого влияния на ядерную программу Королевства и предотвратит риски ее использования в военных целях.Отмечается, что в ближайшие дни администрация Трампа направит соглашение на рассмотрение в Конгресс США. Ожидается, что инициатива вызовет жесткую дискуссию среди законодателей, выступающих против распространения чувствительных ядерных технологий в ближневосточном регионе. Тем не менее, согласно американскому законодательству, парламенту будет крайне сложно заблокировать сделку: для этого потребуется принять совместную резолюцию двумя третями голосов в обеих палатах, чтобы преодолеть неизбежное президентское вето.«Это соглашение может способствовать возрождению ядерной промышленности США, укреплению американо-саудовских связей и лишению России и Китая стратегически важной роли в саудовской ядерной программе», - подчеркивает источник. В то же время отсутствие адекватных ограничений на обогащение урана может существенно повысить риски распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке.