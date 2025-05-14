США заключили крупнейшее в истории соглашение о продаже оборонной продукции

14 мая 2025, 12:15

Белый дом заявил, что Саудовская Аравия намерена инвестировать $600 млрд в Соединенные Штаты, включая крупнейшее соглашение о поставках оборонной продукции между союзниками на сумму почти $142 млрд.

Кроме этого, Reuters пишет, что США и Саудовская Аравия обсуждают потенциальную покупку Эр-Риядом самолетов Lockheed F-35. Однако неясно, разрешит ли Вашингтон королевству осуществить покупку, которая предоставит Саудовской Аравии передовое оружие, используемое близким союзником США Израилем, сообщил один из источников агентства.



Также агентство сообщает, что Дональд Трамп согласился встретить президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в Саудовской Аравии в среду.



Трамп, которого сопровождают многие американские бизнесмены, включая миллиардера Илона Маска, в среду отправится из Эр-Рияда в Катар, а в четверг — в Объединенные Арабские Эмираты.

