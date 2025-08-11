ОАЭ и Саудовская Аравия переходят от покупки к производству дронов

11 августа 2025, 18:45

Саудовская Аравия и ОАЭ активно расширяют свои программы по развитию беспилотной авиации, делая ставку не только на импорт готовых систем, но и на технологический трансфер и локализованное производство, пишет Forbes.

Отмечается, что оборонный холдинг EDGE Group из ОАЭ ведет переговоры с израильской компанией Elbit Systems о поставках разведывательных дронов Hermes 900. При этом, их планируется не только закупать, но и собирать непосредственно в Эмиратах по лицензии.Параллельно Саудовская Аравия также наращивает свой беспилотный парк. После визита президента Турции Эрдогана в июле 2023 года Эр-Рияд подписал рекордное соглашение с Baykar Defense на поставку тяжелых ударных дронов Akinci, которое может предусматривать и налаживание производства на территории королевства.Эксперты считают, что такие соглашения сигнализируют о скором смещении центра тяжести в сфере производства дронов на Ближнем Востоке - от роли покупателей к статусу региональных производителей и экспортеров.