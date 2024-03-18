Саудовская Аравия планирует провести подводный кабель через Израиль

18 марта 2024, 13:15

Американская компания Cinturion ведет переговоры с саудовской компанией о возможном партнерстве в проекте TEAS по созданию коммуникационного кабеля, соединяющего Азию и Европу.

Об этом сообщает израильское экономическое издание Globes. Маршрут проекта пройдет через территории Израиля и Саудовской Аравии. Израильским аспектом проекта является участие инфраструктурного инвестиционного фонда Keystone, которому принадлежит около 30% TEAS.Trans Europe Asia System (TEAS) - проект по созданию волоконно-оптической линии связи между Индией, Ближним Востоком и Европой.