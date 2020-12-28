Эмирейтс и Etihad отменяют рейсы в Саудовскую Аравию

28 декабря 2020, 10:15

И Эмирейтс, и Etihad Airways временно приостановили полеты в Саудовскую Аравию из-за опасений по поводу нового штамма COVID-19.

Вчера вечером правительство Саудовской Аравии издало директиву, ограничивающую въезд в королевство и приостанавливающую международные рейсы как минимум на одну неделю. Он также приостановил въезд через сухопутные границы и морские порты.

Новости с Ближнего Востока приходят через несколько дней после того, как европейские страны ввели новые ограничения на Великобританию. По данным Министерства внутренних дел Саудовской Аравии, новые ограничения на поездки являются прямым результатом растущей обеспокоенности по поводу нового штамма. Все международные рейсы приостановлены на одну неделю с возможностью продления еще на неделю.

Эмирейтс выступила с заявлением, в котором говорилось: «…в связи с закрытием границ по указанию властей Саудовской Аравии Эмирейтс приостанавливает полеты в и из Королевства Саудовская Аравия до 27 декабря…», Etihad пошла еще дальше и приостановила все полеты до дальнейшего уведомления.

В заявлении для Gulf News Etihad заявила: «…Безопасность клиентов и членов экипажа является наивысшим приоритетом Etihad, и мы сожалеем о любых неудобствах, которые может вызвать приостановка…». Air Arabia также последовала их примеру и приостановила полеты до дальнейшего уведомления.