Госдеп США одобрил продажу противотанковых комплексов Саудовской Аравии

25 октября 2024, 9:45

Госдеп США одобрил продажу Саудовской Аравии противотанковых ракетных комплексов TOW на общую сумму $440 млн, а также оказание связанной материально-технической поддержки.

Это решение было принято после встречи госсекретаря США Блинкена с наследным принцем Саудовской Аравии бин Салманом в Эр-Рияде 23 октября.По информации Пентагона, Саудовская Аравия запросила у США более 1.000 ракет TOW 2A и TOW 2B, а также необходимое оборудование. Вопрос передан на рассмотрение Конгрессу, который в течение 30 дней может заблокировать сделку.