CNN: США могут разрешить Саудовской Аравии обогащать уран

20 июля 2026, 16:15

Администрация президента США Трампа предварительно согласилась разрешить Саудовской Аравии (КСА) самостоятельно обогащать уран в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере мирной ядерной энергетики.

Об этом сообщает CNN, со ссылкой на источники. Американо-саудовские переговоры завершились в октябре, однако проект соглашения, предусматривающий поддержку США гражданской ядерной программы Эр-Рияда, пока ожидает подписи Трампа.По данным CNN, соглашение не требует от Саудовской Аравии принятия стандартного усиленного соглашения о гарантиях с МАГАТЭ, известного как «Дополнительный протокол». Вместо этого гарантии будут регулироваться отдельным соглашением между США и КСА.Эксперты предупреждают, что отсутствие строгих гарантий потенциально может создать для Эр-Рияда путь к разработке ядерного оружия. Наследный принц Саудовской Аравии бин Салман ранее заявлял, что королевство может начать создавать собственное ядерное оружие, если Иран получит ядерную бомбу.