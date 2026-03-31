США изучают передачу Саудовской Аравии технологий обогащения урана

31 марта 2026, 8:45

Администрация президента США рассматривает возможность передачи Саудовской Аравии технологий обогащения урана.



Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на правительственные документы.

Отмечается, что в прошлом месяце Белый дом направил в Конгресс трехстраничный отчет, в котором аргументировал необходимость передачи Эр-Рияду ядерных технологий, включая потенциальное сотрудничество в области обогащения урана и переработки плутония. В документе, с которым ознакомилось издание, указано, что такая сделка будет способствовать интересам безопасности США и обеспечит Вашингтону большую прозрачность в отношении программы королевства.При этом инициатива вызывает критику у некоторых экспертов. По словам бывшего инспектора МАГАТЭ, это противоречит всем прецедентам. «Идея о том, что администрация готова предоставить Саудовской Аравии возможность делать то же самое, за что они бомбят Иран, выглядит лицемерной», – заявил он.