ЕС оштрафовал Temu на €200 млн

29 мая 2026, 14:15

Евросоюз оштрафовал китайскую платформу интернет-торговли Temu на €200 млн.

Основание - торговая платформа допустила продажу европейским потребителям «незаконных товаров», включая опасные детские игрушки и неисправные зарядные устройства. Еврокомиссия отметила, что Temu нарушила свои обязательства по защите прав потребителей, которые возложены на крупные онлайн-платформы законом о цифровых услугах Европейского союза (DSA).Штраф последовал за официальным расследованием, начатым в октябре 2024 г., в ходе которого проверялось, выполняет ли Temu свои обязательства как обозначенная в законодательстве ЕС «очень крупная онлайн‑платформа».