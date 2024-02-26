D-Link представляет новые маршрутизаторы DSA-2308X и DSA-2208X с 10G SFP+

26 февраля 2024, 17:15

Компания D-Link представляет новые сервисные маршрутизаторы DSA-2308X и DSA-2208X c портами 10G SFP+, функционалом безопасности корпоративного уровня и высокой производительностью маршрутизации, Firewall и VPN.

Новинки рекомендованы для применения в сетях средних и крупных предприятий, удаленных подразделениях и офисах корпоративных клиентов, которым требуется производительное решение для защиты сетевой инфраструктуры от внешних угроз, организации безопасных VPN-подключений и бесперебойного доступа в интернет на скорости до 10 Гбит/с.Основные преимущества новых сервисных маршрутизаторов:Высокая производительность маршрутизации, Firewall и VPN;Различные варианты подключения: по оптоволоконной линии (до 10 Гбит/с), выделенной линии Gigabit Ethernet и через 3G/LTE USB-модем;Инструменты для повышения надежности и отказоустойчивости сети: резервирование интернет-канала (на основе ICMP-ping, статуса соединения, заданных приоритетов), распределение нагрузки между несколькими соединениями, резервирование маршрутизаторов с использованием VRRP;Расширенный функционал межсетевого экрана для защиты сети от внешних угроз и несанкционированного доступа;Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS;Поддержка VPN-туннелей IPsec (IKEv1/IKEv2), L2TP/IPsec, PPTP/L2TP, GRE, IPIP, EoGRE, L2TPv3 (unmanaged);Поддержка QoS с возможностью классификации трафика на основе 802.1p, ToS, DSCP, IP, MAC, VLAN;Расширенный функционал мониторинга: SLA-агент, поддержка Syslog c возможностью отправки журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель, TWAMP для измерения пропускной способности IP-сети, утилиты ping, traceroute, iPerf3;Администрирование через Web-интерфейс и CLI (Console, Telnet, SSH).