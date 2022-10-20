20 октября 2022, 11:45

Компания D-Link представляет новую линейку сервисных маршрутизаторов DSA-20xx.

DSA-2003 и DSA-2006 предназначены для выполнения широкого круга задач, связанных с защитой сетевой инфраструктуры предприятий среднего и крупного бизнеса от внешних угроз. Новинки поддерживают расширенный функционал для управления, мониторинга и построения безопасных территориально-распределенных корпоративных сетей.

Основные преимущества устройств серии DSA:Сочетание расширенной функциональности маршрутизатора и межсетевого экрана.Обеспечение защищенного периметра сети.Поддержка туннелей на основе IPsec (IKEv1/IKEv2), L2TP/IPsec, PPTP/L2TP, GRE, IPIP, EoGRE, EoIP, L2TPv3 (unmanaged).Резервирование каналов связи и поддержка распределения нагрузки между соединениями.Мониторинг и управление состоянием VPN-туннелей (DPD, Keep-alive).Детальная и гибкая настройка правил фильтрации.Мониторинг параметров сети (SLA-агент).Масштабируемая производительность в зависимости от выбора аппаратной платформы.На данный момент серия DSA-20xx включает следующие модели:Планируемый срок начала поставок новых моделей – октябрь 2022 года. Рекомендованная цена для конечных пользователей DSA-2003 и DSA-2006 составляет $553 и $662 соответственно.