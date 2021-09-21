D-Link представляет беспроводной маршрутизатор AC750 DIR-806A/R1

21 сентября 2021, 12:45

Компания D-Link представляет беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC750 DIR-806A/R1.

Данная модель отлично зарекомендовала себя на высокоскоростных тарифных планах интернет-провайдеров и является доступным решением для перехода на Wi-Fi стандарта 802.11ac и работу в диапазоне 5 ГГц.

Основные характеристики DIR-806A/R1:Двухдиапазонный Wi-Fi AC750 со скоростью до 433 Мбит/с в 5 ГГц и до 300 Мбит/с в 2,4 ГГц;Порты: 1 WAN + 4 LAN 100 Мбит/с;Антенны: 2 внешние 5 dBi + 1 внутренняя 3 dBi;Современный функционал безопасности: поддержка IPsec VPN-туннелей, родительский контроль, Яндекс.DNS, гостевая сеть Wi-Fi в любом диапазоне;Простая настройка и управление через бесплатное приложение D-Link Assistant;Встроенный клиент TR-069 для интернет-провайдеров.Маршрутизатор DIR-806A/R1 уже доступен для поставки. Рекомендованная розничная цена составляет $37.