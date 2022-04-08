8 апреля 2022, 11:45

Компания D-Link представляет беспроводной 4G/LTE M2M-маршрутизатор DWM-312W с поддержкой Multi-WAN и VPN.

Устройство предназначено для применения в сетях с повышенными требованиями к отказоустойчивости интернет-соединения. Маршрутизатор рекомендован для применения в территориально распределенных корпоративных сетях, выставочных центрах, складских комплексах, точках розничной торговли, в системах транспортной безопасности и территориально распределенных системах IoT с необходимостью подключения критически важного M2M-оборудования.



Основные преимущества DWM-312W:



поддержка двух SIM-карт 3G/4G/LTE с автоматическим переключением между операторами сотовой связи;

два Ethernet-порта 100Base-TX, любой из которых можно настроить как WAN для подключения к проводному провайдеру;

функция Multi-WAN с поддержкой резервирования и балансировки трафика;

поддержка VPN-туннелей PPTP, L2TP, GRE, EoGRE и IPsec с IKEv2;

возможность создания беспроводной сети стандарта 802.11n с максимальной скоростью соединения до 150 Мбит/с;

съемные антенны 3G/LTE и Wi-Fi (разъемы SMA);

клеммный блок с контактами DI-1, DI-2, DO, Rx, Tx, GND для подключения внешних сигнальных устройств, датчиков и заземления.

Маршрутизатор выполнен в компактном, устойчивом к коррозии корпусе из оцинкованной стали с креплением на стену или DIN-рейку. Диапазон рабочих температур составляет от -20 °C до 60 °C. Питание осуществляется от сети переменного тока при помощи входящего в комплект поставки адаптера питания или от источника постоянного тока (9 ~ 36 В).



Настройка и управление могут осуществляться посредством Web-интерфейса, интерфейса командной строки (CLI) с безопасным доступом по SSH и мобильного приложения D-Link Assistant для iOS и Android.





Основные возможности приложения D-Link Assistant:



настройка основного и резервного интернет-подключения;

распределение нагрузки между соединениями;

настройка VPN-туннелей;

настройка основной и гостевой сети Wi-Fi;

блокировка нежелательных сайтов с помощью сервиса Sky.DNS;

настройка расписания для работы беспроводной сети, применения различных фильтров и автоматической перезагрузки устройства;

обновление ПО.

Для интернет-провайдеров реализован встроенный клиент TR-069, позволяющий специалистам техподдержки удаленно диагностировать и исправлять возможные проблемы с подключением.



DWM-312W участвует в программе кастомизации с возможностью разработки встроенного ПО с учетом специфических требований заказчика. В рамках программы доступно добавление расширенного функционала маршрутизации и VPN, включая BGP, OSPF, VRRP и OpenVPN. Помимо DWM-312W, в текущую линейку M2M-оборудования D-Link также входят:



DWM-321D – беспроводной 4G LTE M2M-маршрутизатор с двумя независимыми модулями для четырех SIM-карт, поддержкой ГЛОНАСС/GPS и Wi-Fi AC1200;

DWM-321 – беспроводной 4G LTE M2M-маршрутизатор с одним модулем для двух SIM-карт, поддержкой ГЛОНАСС/GPS и Wi-Fi AC1200;

DWM-312 – 4G LTE M2M-маршрутизатор с одним модулем для двух SIM-карт.

DWM-312W доступен для заказа со склада D-Link через официальных реселлеров компании. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $324.

