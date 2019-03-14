D-Link анонсировала новые маршрутизаторы DWM-321 и И DWM-321D для IoT/M2M-систем

14 марта 2019, 12:15

Компания D-Link представляет новые маршрутизаторы DWM-321 и DWM-321D для IoT/M2M-систем со встроенным модулем ГЛОНАСС/GPS и поддержкой 4G LTE.

Новинки предназначены для дистанционного мониторинга и GPS-отслеживания грузового транспорта, создания надежных каналов автоматической связи со стационарными пунктами контроля систем транспортной безопасности, организации передвижных Wi-Fi HotSpot для пассажиров городского и междугороднего транспорта.



Маршрутизаторы DWM-321 и DWM-321D реализованы на современной аппаратной платформе на основе двухъядерного процессора MediaTek MT7621A с тактовой частотой 880 МГц и 256 МБ оперативной памяти DDR3. Новинки оснащены гигабитным переназначаемым портом WAN/LAN, 2 гигабитными портами LAN, а также разъемом для подключения GNSS-антенны (не входит в комплект поставки).



DWM-321 поддерживает до 2 SIM-карт (одна является активной), оборудован четырьмя съемными антеннами: двумя LTE и двумя Wi-Fi. DWM-321D поддерживает до 4 SIM-карт (две являются активными), оборудован шестью съемными антеннами: четырьмя LTE и двумя Wi-Fi. Два независимых модуля 3G/4G DWM-321D обеспечивают автоматическое переключение между двумя 3G/4G-подключениями в случае возникновения проблем на одной из линий, а также обеспечивают балансировку нагрузки между мобильными подключениями. Оба устройства поддерживают резервирование интернет-каналов WAN – 3G/4G.



Питание DWM-321 и DWM-321D осуществляется от источника постоянного тока (от 9 до 36 В) с подключением через клеммный блок. Доступна функция контроля зажигания автомобиля (Ignition Sense), блокирующая питание дополнительного оборудования от аккумулятора при выключенном зажигании. К клеммному блоку маршрутизаторов можно подключить внешние сигнальные устройства и датчики DI/DO, например для контроля пожаробезопасности внутри салона, а также необходимые периферийные устройства (RS-232), например платежный терминал. Предусмотрен клеммный контакт GND для заземления оборудования.



Устройства выполнены в высокопрочных корпусах и предназначены для эксплуатации в условиях повышенной вибрации в диапазоне температур от -30 до 70 °C. В комплект поставки входят крепежные кронштейны для монтажа маршрутизаторов на горизонтальных и вертикальных поверхностях. DWM-321 и DWM-321D обеспечивают мобильное 3G/4G-соединение со скоростью приема до 150 Мбит/с и скоростью передачи данных до 50 Мбит/с. Скорость беспроводного соединения в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц составляет до 300 Мбит/с и до 850 Мбит/с соответственно. Функционал безопасности беспроводной сети включает аутентификацию WEP, WPA/WPA2 (Personal), 802.1X. Маршрутизаторы DWM-321 и DWM-321D поддерживают дополнительные режимы работы: точка доступа и беспроводной мост (WDS, WDS with AP).



Адаптивный портал для организации пассажирам услуги доступа в Интернет соответствует нормативной базе РФ по обязательной идентификации пользователей. С его помощью возможно решение большого количества маркетинговых и аналитических бизнес-задач: брендирования стартовых страниц, сбора отзывов и оценки качества услуг, привлечения подписчиков в группы в социальных сетях, демонстрацией рекламы и т. п.



Защита внутренней сети от несанкционированного доступа реализуется посредством встроенного межсетевого экрана с контролем соединений. Безопасный удаленный доступ к ресурсам внутренней сети обеспечивается с помощью защищенных VPN-туннелей с использованием протокола IPsec.



Поддерживается отправка обслуживающему оператору сотовой связи USSD-запросов для контроля баланса, управления тарифными планами и услугами сотовой связи.



Настройка и управление маршрутизаторами осуществляются при помощи Web-интерфейса, интерфейса командной строки, протокола SNMP v3. Программное обеспечение маршрутизаторов содержит встроенный клиент TR-069 для удаленной диагностики и управления.



Доступна услуга кастомизации DWM-321 и DWM-321D, включающая размещение логотипа на корпусе, индивидуальный дизайн упаковки, разработку встроенного ПО с учетом специфических требований заказчика.



DWM-321D и DWM-321 доступны для заказа у официальных реселлеров компании. Рекомендованная розничная цена – $929 и $714 соответственно.