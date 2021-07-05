D-Link представляет новейшие разработки на MWC 2021

5 июля 2021, 12:15

Компания D-Link представила на международной выставке мобильной индустрии MWC 2021 в Барселоне свои новейшие решения для «умного дома», сетей 5G, облачного управления распределенными корпоративными сетями.

Партнеры и пользователи могут посетить виртуальную выставку D-Link MWC 2021.

Новое 5G-оборудование D-Link расширяет возможности беспроводных сетей, обеспечивая мультигигабитные скорости и высокую пропускную способность для большого количества подключенных устройств промышленного интернета вещей (IoT). На MWC 2021 D-Link демонстрирует новинки для построения сетей 5G, включая коммутаторы для ЦОД, сетевые камеры, точки доступа и новый 5G NR M2M-шлюз DWM-3010, обеспечивающий высокий уровень защиты и надежности для корпоративных беспроводных сетей.



Платформа Nuclias Connect

Компания D-Link представила решение для удаленного управления корпоративной сетевой инфраструктурой Nuclias Connect, обеспечивающее безопасный доступ, контроль и расширенный анализ сетевых процессов. Платформа легко интегрируется в существующую инфраструктуру, поддерживает возможность распределенного управления и характеризуется высокой масштабируемостью. Новое оборудование с поддержкой Nuclias Connect включает Wi-Fi 6 точки доступа, сетевые камеры, коммутаторы и сетевой контроллер DNH-200.



Платформа Nuclias Cloud

Платформа облачного управления Nuclias Cloud предназначена для управления корпоративной сетевой инфраструктурой. Она обеспечивает автоматическое развертывание сети, безопасный доступ на основе прав и атрибутов, высокую масштабируемость. На выставке компания D-Link представляет новые мобильные приложения Nuclias Cloud, а также Wi-Fi 6 точки доступа и шлюз SD-WAN DBG-2000 с поддержкой облачного управления Nuclias Cloud.



Система «умный дом»

Инновационные решения D-Link для «умного дома» обеспечивают широкие функциональные возможности, высокую пропускную способность и надежность, используя передовые технологии AI, Wi-Fi 6, 5G и Mesh. На MWC 2021 D-Link представляет новейшие интеллектуальные сетевые камеры, Wi-Fi 6 адаптер USB 3.0 DWA-X1850, серию устройств AI с поддержкой технологий искусственного интеллекта и новое 5G Sub-6 клиентское устройство наружного исполнения DWP-1010.