Решения XGS-PON от D-Link для операторов связи на выставке MWC 2024

На MWC 2024 компания D-Link представила новую линейку оборудования с поддержкой технологии XGS-PON для организации доступа в интернет по оптоволокну со скоростью до 10 Гбит/с, что в 10 раз превышает скорость сетей, построенных с использованием актуальной технологии GPON.
В новую линейку D-Link вошли OLT-коммутатор, базовый абонентский терминал (SFU) и универсальный абонентский терминал (HGU) c поддержкой Wi-Fi 6 и встроенным VoIP-шлюзом.
8 портов G/XGS/Combo-PON
4 порта 25G SFP28
Модульная система питания и охлаждения с резервированием по схеме 1+1
Универсальный абонентский терминал (HGU)
1 порт XGSPON, полная совместимость со стандартом ITU-T G.9807.1
1 LAN-порт 10G (RJ-45), 4 LAN-порта 1G (RJ-45)
2 порта FXS (RJ-11)
Wi-Fi 6 со скоростью AX6000
1 порт USB 3.0
Базовый абонентский терминал (SFU)
1 порт XGSPON, полная совместимость со стандартом ITU-T G.9807.1
1 LAN-порт 10G (RJ-45), 4 LAN-порта 1G (RJ-45)
Совместим с маршрутизаторами стандартов Wi-Fi 6 и Wi-Fi 7