D-Link представляет новые WDM SFP-трансиверы 330T/3KM и 330R/3KM

26 мая 2020, 12:15

Компания D-Link объявляет о расширении ассортимента SFP-трансиверов и представляет новые двунаправленные трансиверы 330T/3KM и 330R/3KM со скоростью передачи данных 1,25 Гбит/с.

Устройства предназначены для организации соединений по одномодовому оптическому волокну на расстояние до 3 км между коммутаторами, серверами, медиаконвертерами и т.п. в территориально распределенных сетях государственных, бюджетных учреждений и коммерческих предприятий.Новые трансиверы произведены из высококачественных комплектующих в условиях современного автоматизированного производства с многоступенчатым контролем качества. Они обладают высокими показателями надежности и стабильностью технических характеристик.SFP-трансиверы 330T/3KM и 330R/3KM выполнены в компактных корпусах со стандартным симплексным разъемом SC c прямой полировкой (PC), оснащены защитой от электростатического напряжения и допускают замену / установку без отключения питания оборудования. 330T/3KM и 330R/3KM используются в паре, обеспечивая прием / передачу данных по одному оптоволокну на длинах волн 1310 и 1550 нм.Новые трансиверы соответствуют спецификациям SFP MSA, что гарантирует совместимость между трансиверами и сетевым оборудованием разных производителей.

Устройства будут доступны для заказа со склада D-Link с начала июля 2020 года. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $12,1.