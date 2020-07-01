D-Link объявляет о начале продаж сетевого адаптера PCI Express DGE-560SX

1 июля 2020, 11:15

Компания D-Link объявляет о начале продаж нового гигабитного сетевого адаптера PCI Express DGE-560SX с SFP-портом.

Новинка предназначена для подключения клиентов корпоративных и провайдерских сетей к оптическим линиям связи, применения в серверах с многоядерными процессорами, кластерных решениях, высокопроизводительных сетевых платформах.

DGE-560SX оснащен SFP-портом и позволяет использовать трансиверы для обеспечения дальности передачи до 80 км. Перечень совместимых SFP-трансиверов представлен на официальном сайте компании.



Адаптер поддерживает протоколы AVB (Audio Video Bridging) для работы с профессиональным аудио/ видео оборудованием и приложениями, в том числе синхронизацию потоков данных (IEEE 802.1AS), профилирование и сглаживание трафика (IEEE 802.1Qav).



Технические характеристики DGE-560SX:



контроллер Intel I210;

скорость передачи данных в полнодуплексном режиме до 2 Гбит/с;

возможность удаленной загрузки операционной системы с сервера (iSCSI и PXE);

поддержка Jumbo-фреймов до 9,5 Кбайт;

4 очереди приема и 4 очереди передачи на порт;

поддержка тегирования IEEE 802.1Q VLAN и приоритизации трафика IEEE 802.1p;

энергосбережение (IEEE 802.3az) при отсутствии передачи данных;

совместимость с ОС Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP (32/64-бит), Windows Server (2012, 2008 R2, 2003), Mac OS 10.x, Linux начиная с 2.4.x и выше.



Новый сетевой адаптер поддерживает функционал RSS (Receive Side Scaling) и MSI-X (Message Signaled Interrupts) для распределения нагрузки и увеличения производительности сетевой обработки при работе в системах с многоядерными процессорами, а также механизм IP Checksum Offload.

DGE-560SX доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $184.