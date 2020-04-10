D-Link представляет мультигигабитный сетевой адаптер PCI Express DGE-562T

10 апреля 2020, 10:15

Компания D-Link представляет новый мультигигабитный сетевой адаптер PCI Express DGE-562T c поддержкой 2.5GBASE-T.

Новинка позволяет увеличить пропускную способность серверных подключений до 2,5 Гбит/с без замены существующей кабельной инфраструктуры Cat 5e/6 и модернизировать ПК для работы с ресурсозатратными приложениями, включая Big Data, 3D-проектирование, графический дизайн, производство и профессиональную обработку видео.



Технические и функциональные возможности DGE-562T:



Мультигигабитный порт 100/1000/2.5GBASE-T автоматически адаптируется к скорости подключения, поддерживая режимы 100 Мбит/с, 1 Гбит/с и 2,5 Гбит/с;



Передача данных на скорости 2,5 Гбит/с возможна по стандартной витой паре Cat 5e/Cat 6 длиной до 100 м;



Интерфейс PCIe x1 позволяет сэкономить пространство при установке;



Поддержка Jumbo-фреймов размером 9,8 Кбайт ускоряет передачу «тяжелых» файлов;



Поддерживается тегирование 802.1Q VLAN и приоритизация трафика 802.1p;



Функция Wake-On-LAN для удаленного включения ПК;



Функция энергосбережения IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE);



Совместимость с ОС Windows 10/8.1/8/7 (32/64-бит), Windows Server 2012, 2008 и Linux до 4.15.



Новый сетевой адаптер DGE-562T рекомендуется для использования в составе мультигигабитного решения D-Link на базе коммутаторов серии DMS-1100, оснащенных 2 оптическими uplink-портами 10G SFP+ и 8 портами 100/1000/2.5GBASE-T. Решение предназначено для применения в крупных корпоративных вычислительных сетях и на предприятиях малого и среднего бизнеса для увеличения пропускной способности сетевой инфраструктуры без дополнительных инвестиций на модернизацию существующей кабельной системы.



Мультигигабитное решение D-Link на базе коммутаторов DMS-1100 и сетевых адаптеров DGE-562T обеспечивает:



подключение к магистрали сети на скорости до 10 Гбит/с;



доступ к серверам на скорости до 2,5 Гбит/с;



модернизацию рабочих мест сотрудников для работы с требовательными к пропускной способности приложениями.





Новый сетевой адаптер DGE-562T доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей – $33.