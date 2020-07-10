D-Link представляет новые модели беспроводных адаптеров

10 июля 2020, 12:45

Компания D-Link представляет десять новых моделей беспроводных адаптеров. Новинки поддерживают стандарты Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac) и Wi-Fi 4 (802.11n), выполнены в форм-факторах USB или PCIe и предназначены для создания или модернизации современной беспроводной инфраструктуры с повышенными требованиями к скорости и надежности передачи данных и подключения к ней широкого круга устройств, включая высокопроизводительные рабочие станции и геймерские десктопы.



Беспроводной адаптер PCI Express с Wi-Fi AX3000 DWA-X582 поддерживает новый стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6 и обеспечивает подключение со скоростью до 2402 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Устройство реализовано на базе высокопроизводительного чипсета Intel® с поддержкой WPA3, OFDMA и MU-MIMO. Высокоэффективные внешние антенны с коэффициентом усиления 5 dBi позволяют существенно увеличить дальность беспроводного сигнала и повысить качество Wi-Fi-соединений. Для подключения беспроводной периферии адаптер оснащен встроенным модулем Bluetooth 5.0.



Технические характеристики DWA-X582:



чипсет Wi-Fi 6 от Intel® c поддержкой WPA3, OFDMA и MU-MIMO;

скорость подключения – до 2402 Мбит/с в 5 ГГц и до 574 Мбит/с в 2,4 ГГц;

установка в любой слот PCI Express – x1/x4/x8/x16;

две съемные антенны с высоким коэффициентом усиления 5 dBi;

поддержка Bluetooth 5.0 для подключения беспроводных аксессуаров;

полностью совместим с предыдущими стандартами Wi-Fi.



Двухдиапазонные адаптеры Wi-Fi 5



Беспроводной двухдиапазонный адаптер AC1900 DWA-192 оснащен высокоскоростным интерфейсом USB 3.0 и обеспечивает подключение к сетям стандарта 802.11ac со скоростью до 1300 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 600 Мбит/с в 2,4 ГГц. В комплект поставки входит док-станция с удлинителем, позволяющая подобрать оптимальное место размещения для наиболее эффективного приёма Wi-Fi-сигнала. Для повышения качества и производительности беспроводных соединений поддерживаются технологии MU-MIMO и TX Beamforming.



Технические характеристики DWA-192:



скорость подключения – до 1300 Мбит/с в 5 ГГц и до 600 Мбит/с в 2,4ГГц;

высокоскоростной интерфейс USB 3.0;

подключение к ПК напрямую через USB-порт или док-станцию с удлинителем;

высокоэффективная складная антенна с поддержкой TX Beamforming для улучшенного приема Wi-Fi-сигнала;

поддержка MU-MIMO для повышения производительности Wi-Fi-соединений в сетях на базе маршрутизаторов 802.11ac Wave 2;

быстрая настройка одним нажатием кнопки WPS.



Беспроводные двухдиапазонные адаптеры D-Link AC1200 обеспечивают передачу данных со скоростью до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Для повышения качества и производительности Wi-Fi-соединений поддерживаются технологии TX Beamforming и MU-MIMO.

В линейку вошли:



DWA-582 – PCI Express адаптер AC1200 c 2 съемными антеннами с высоким коэффициентом усиления 5 dBi;



DWA-185 − USB 3.0 адаптер AC1200 со съемной антенной с высоким коэффициентом усиления 5 dBi;



DWA-182 – компактный USB 3.0 адаптер AC1200.

Двухдиапазонные адаптеры D-Link AC600 оснащены интерфейсом USB 2.0, поддерживают технологию MU-MIMO и обеспечивают подключение на скорости до 433 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 150 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. В линейку вошли обновленные модели:DWA-172 − USB-адаптер AC600 со съемной антенной с высоким коэффициентом усиления 5 dBi;DWA-171 – ультракомпактный USB-адаптер AC600.Беспроводные адаптеры Wi-Fi 4Для подключения к традиционным беспроводным сетям стандарта 802.11n со скоростью до 300 Мбит/с представлены модели:DWA-548 – PCI Express адаптер N300 c 2 внешними антеннами 2 dBi;DWA-137 – USB-адаптер N300 со съемной антенной с высоким коэффициентом усиления 5 dBi;DWA-131 – ультракомпактный USB-адаптер N300.Новые беспроводные адаптеры уже поступили на склад D-Link и доступны для заказа у официальных реселлеров компании.