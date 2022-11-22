22 ноября 2022, 16:15

D-Link представляет новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 AX1800 DIR-X1860. Новинка обеспечивает высокую скорость передачи данных по стандарту IEEE 802.11ax, стабильную работу в частных и корпоративных сетях с большой плотностью беспроводных клиентов, минимальные задержки при онлайн-гейминге, стриминге, просмотре фильмов 4K. DIR-X1860 рекомендован для использования в сетях федеральных и региональных провайдеров, предоставляющих услуги скоростного доступа в Интернет, а также создания беспроводных систем домашней автоматизации «Умный дом» (IoT).

Преимущества DIR-X1860:

Скорость беспроводного соединения до 1201 Мбит/с в 5 ГГц и до 574 Мбит/с в 2,4 ГГц.

4 внешние антенны 5 дБи с увеличенным радиусом действия и технология TX Beamforming для формирования качественного беспроводного покрытия.

Поддержка BSS Coloring, OFDMA и MU-MIMO для улучшения производительности Wi-Fi-сети.

Двухядерный производительный чипсет с частотой 880 МГц, 256 МБ оперативной и 128 МБ Flash-памяти.

Гигабитные порты 1 WAN 1000Base-T, 3 LAN 1000Base-T и поддержка схем подключения до 1000 Мбит/с ведущих российских федеральных и региональных операторов.

Функция Multi-WAN для одновременного подключения к нескольким интернет-провайдерам.

Организация VPN-туннелей по протоколам IPsec (IKEv1/v2), PPTP, L2TP, L2TP over IPsec, GRE, EoGRE, EoIP.

Функция балансировки трафика.

Актуальные протоколы обеспечения безопасной работы в беспроводных сетях WPA/WPA2/WPA3.

Блокировка нежелательных сайтов и клиентских устройств, сервис контентной фильтрации SkyDNS, блокировка рекламы.

Удобный многоязычный интерфейс управления.

Компактное исполнение с возможностью настенного крепления.



Быстрая настройка и управление DIR-X1860 выполняются через мобильное приложение D-Link Assistant для устройств на базе Android и iOS.

Основные возможности приложения:

настройка интернет-подключения, IPTV, VPN-туннелей,

расписание работы Wi-Fi,

блокировка нежелательных сайтов с помощью сервиса SkyDNS,

задание параметров гостевой сети Wi-Fi,

настройка блокировки рекламы,

обновление ПО и т.д.