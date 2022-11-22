D-Link представляет новый гигабитный маршрутизатор Wi-Fi 6 AX1800 DIR-X1860. Новинка обеспечивает высокую скорость передачи данных по стандарту IEEE 802.11ax, стабильную работу в частных и корпоративных сетях с большой плотностью беспроводных клиентов, минимальные задержки при онлайн-гейминге, стриминге, просмотре фильмов 4K. DIR-X1860 рекомендован для использования в сетях федеральных и региональных провайдеров, предоставляющих услуги скоростного доступа в Интернет, а также создания беспроводных систем домашней автоматизации «Умный дом» (IoT).
Преимущества DIR-X1860:
Скорость беспроводного соединения до 1201 Мбит/с в 5 ГГц и до 574 Мбит/с в 2,4 ГГц.
4 внешние антенны 5 дБи с увеличенным радиусом действия и технология TX Beamforming для формирования качественного беспроводного покрытия.
Поддержка BSS Coloring, OFDMA и MU-MIMO для улучшения производительности Wi-Fi-сети.
Двухядерный производительный чипсет с частотой 880 МГц, 256 МБ оперативной и 128 МБ Flash-памяти.
Гигабитные порты 1 WAN 1000Base-T, 3 LAN 1000Base-T и поддержка схем подключения до 1000 Мбит/с ведущих российских федеральных и региональных операторов.
Функция Multi-WAN для одновременного подключения к нескольким интернет-провайдерам.
Организация VPN-туннелей по протоколам IPsec (IKEv1/v2), PPTP, L2TP, L2TP over IPsec, GRE, EoGRE, EoIP.
Функция балансировки трафика.
Актуальные протоколы обеспечения безопасной работы в беспроводных сетях WPA/WPA2/WPA3.
Блокировка нежелательных сайтов и клиентских устройств, сервис контентной фильтрации SkyDNS, блокировка рекламы.
Удобный многоязычный интерфейс управления.
Компактное исполнение с возможностью настенного крепления.
Быстрая настройка и управление DIR-X1860 выполняются через мобильное приложение D-Link Assistant для устройств на базе Android и iOS.
Основные возможности приложения:
настройка интернет-подключения, IPTV, VPN-туннелей,
расписание работы Wi-Fi,
блокировка нежелательных сайтов с помощью сервиса SkyDNS,
задание параметров гостевой сети Wi-Fi,
настройка блокировки рекламы,
обновление ПО и т.д.