D-Link начала продажи маршрутизаторов AC1200 Wave 2 DIR-825/I и DIR-822/E

13 апреля 2021, 12:15

Компания D-Link объявляет о начале продаж новых аппаратных версий беспроводных маршрутизаторов AC1200 Wave 2 DIR-825/I и DIR-822/E с поддержкой технологии Wi-Fi EasyMesh.

Устройства реализованы на новой аппаратной платформе с увеличенным объемом оперативной и флеш-памяти и предназначены для организации высокоскоростного бесшовного покрытия Wi-Fi с интеллектуальным сетевым управлением в домашних и офисных помещениях с большой площадью и сложной многоуровневой планировкой. Новые маршрутизаторы рекомендованы для использования в сетях федеральных и региональных провайдеров и создания безопасных каналов связи при удаленной работе пользователей с корпоративными ресурсами организаций.

Технические характеристики новых DIR-825/I и DIR-822/E:



Реализованный в DIR-825/I и DIR-822/E функционал Wi-Fi EasyMesh позволяет организовывать высокопроизводительные распределенные беспроводные сети с бесшовным покрытием, обеспечивающие высокую пропускную способность Wi-Fi в самых отдаленных частях помещения.



Преимущества сетей Wi-Fi EasyMesh:



Широкая зона охвата и гибкая масштабируемость: возможность подключения до 6 беспроводных модулей.

Бесшовный Wi-Fi-роуминг: свободное перемещение в зоне покрытия Wi-Fi без потери Интернет-соединения при переключении между узлами сети.

Самоорганизация и самовосстановление сети: автоматический выбор оптимального маршрута передачи данных к управляющему модулю, в том числе при выходе из строя одного из узлов.

Простая настройка через пошаговый мастер Web-интерфейса.

Маршрутизаторы работают под управлением оригинального программного обеспечения, соответствующего самым современных требованиям к домашнему оборудованию доступа в Интернет. Новинки поддерживают все актуальные типы IPv4/IPv6-соединений, адаптированы для работы с IPTV (поддержка IGMP/MLD Proxy, VLAN), используют сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS для защиты всех членов семьи от опасных интернет-ресурсов и функцию блокировки рекламы. Для обеспечения бесперебойного доступа в Интернет реализована функция резервирования WAN.



Расширенный функционал VPN для организации удаленной работы включает:



встроенные VPN-серверы PPTP/L2TP,

клиент L2TP over IPsec,

VPN-туннели IPsec (IKEv1, IKEv2).



Маршрутизатор DIR-825/I оснащен многофункциональным USB-портом для 3G/LTE-модема или USB-накопителя. При подключении к DIR-825/I USB-концентратора с внешним питанием возможно одновременное использование двух USB-модемов от разных провайдеров.



Быстрая настройка основных функций DIR-825/I и DIR-822/E и текущий контроль сети может выполняться через бесплатное мобильное приложение D-Link Assistant (для устройств c ОС Android и iOS). Расширенная настройка и управление осуществляются через Web-интерфейс устройств. Поддерживается функция автоматического уведомления о появлении на сервере обновлений D-Link новой версии ПО с его последующей установкой.

DIR-825/I и DIR-822/E принимают участие в программе кастомизации оборудования для интернет-провайдеров. В программу входит размещение логотипа на корпусе устройства, индивидуальный дизайн упаковки, разработка встроенного ПО с учетом специфических требований заказчика и добавление необходимого функционала.

Новые маршрутизаторы уже поступили на склад компании и доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей DIR-825/I и DIR-822/E составляет $63 и $49 соответственно.