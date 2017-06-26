Роутеры D-LINK получили поддержку сервиса гостевой HOT WI-FI

26 июня 2017, 12:45

Компания D-Link объявляет о выпуске специализированного программного обеспечения с поддержкой сервиса гостевой авторизации Hot Wi-Fi для двухдиапазонного гигабитного маршрутизатора AC1200 DIR-825/AC/G1.

Сервис Hot WiFi позволяет кафе, ресторанам, гостиницам, фитнес-центрам и другим компаниям предоставлять гостям и клиентам услуги доступа в Интернет с соблюдением законодательных норм РФ по обязательной идентификации пользователей с одновременным решением маркетинговых и аналитических бизнес-задач: демонстрацией рекламы, созданием контактной базы гостей, продвижением в социальных сетях и т.п.Для использования сервиса необходимо зарегистрироваться на странице Hot WiFi и ввести идентификационные данные в Web-интерфейсе маршрутизатора. Далее настройки станут доступны из «личного кабинета» Hot WiFi: например, оформление стартовой страницы (баннеры, акции, реклама партнеров), настройка опросов посетителей, выбор метода авторизации клиента в гостевой сети (через социальные сети, по номеру телефона, по email), просмотр информации и статистики по гостям (постоянные / новые посетители, количество посещений, дата последнего визита). Также через Web-интерфейс маршрутизатора DIR-825/AC/G1 можно оставить заявку на бесплатное тестирование сервиса Hot WiFi в течение 14 дней.ПО с поддержкой Hot WiFi для DIR-825/AC/G1 уже доступно для бесплатной загрузки на официальном сайте компании D-Link.В ближайшее время планируется реализация поддержки сервиса Hot WiFi в программном обеспечении двухдиапазонного маршрутизатора AC1200 с поддержкой 3G/LTE DIR-815/AC и маршрутизатора N300 с гигабитным WAN-портом и поддержкой 3G/LTE DIR-620/GA.