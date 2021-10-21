21 октября 2021, 12:45

Компания D-Link представляет новую двухдиапазонную AC1200 Mesh-систему COVR-1102 с поддержкой стандарта Wi-Fi EasyMeshTM, предназначенную для организации единого беспроводного пространства в многоэтажных загородных домах, протяженных офисных и складских помещениях, многоуровневых квартирах, апартаментах со сложной планировкой. COVR-1102 обеспечивает комфортную работу без задержек и прерываний для большого количества мобильных пользователей, одновременно использующих ресурсоемкие потоковые и мультимедийные приложения.

Основные преимущества сетей Wi-Fi EasyMesh:эффективная многоточечная система с возможностью самовосстановления и перераспределения нагрузки в случае выхода из строя отдельных узлов;постоянный мониторинг качества сигнала мобильных клиентов и автоматическое переподключение на ближайший сетевой узел с максимальной мощностью передатчика;возможность гибкого расширения беспроводной сети за счет добавления новых узлов;высокая мобильность и скорость развертывания беспроводной сети;отсутствие дополнительных расходов на монтаж СКС.Комплект COVR-1102 включает два равнозначных беспроводных модуля с адаптерами питания. Базовая площадь покрытия при использовании двух модулей составляет до 325 м2. Добавление каждого последующего модуля позволяет увеличить площадь покрытия на величину до 140 м2.Технические характеристики модулей COVR-1102:общая скорость беспроводного соединения до 1167 Мбит/с: до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц;1 гигабитный WAN-порт и 1 гигабитный LAN-порт;2 внутренние двухдиапазонные антенны;расширенный функционал Wi-Fi: технология MU-MIMO, интеллектуальный механизм Smart Steering для выбора оптимального диапазона подключения беспроводных клиентов, технология повышения общей производительности Wi-Fi-сети Airtime Fairness;встроенный межсетевой экран;шифрование WPA3;родительский контроль;гостевая сеть Wi-Fi;поддержка VLAN для использования сервисов Triple Play;поддержка QoS для приоритизации трафика приложений, чувствительных к задержкам;автоматическое обновление программного обеспечения;простая настройка через бесплатное приложение D-Link Wi-Fi для iOS и Android или web-интерфейс.Новая Mesh Wi-Fi-система COVR-1102 уже доступна для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена составляет $129.