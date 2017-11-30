D-Link анонсировала домашнюю Wi-Fi – систему AC3900 COVR-3902

Компания D-Link представляет домашнюю Wi-Fi-систему AC3900 COVR-3902, предназначенную для организации единого беспроводного пространства стандарта 802.11ac Wave 2 в коттеджах, многоуровневых квартирах и апартаментах со сложной планировкой. Система обеспечивает комфортную работу без задержек и прерываний для большого количества мобильных пользователей, одновременно использующих ресурсоемкие потоковые мультимедийные приложения.
Система COVR-3902 состоит из маршрутизатора COVR-2600R и модулей расширения COVR-1300E.
Маршрутизатор COVR-2600R обеспечивает беспроводное соединение на скорости до 800 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 1733 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Он оснащен гигабитным WAN-портом, 4 гигабитными LAN-портами, 4 внешними высокоэффективными антеннами, скоростным портом USB 3.0 для подключения внешних накопителей, кнопками Power, WPS, включения/выключения Wi-Fi и индикаторами. Конструктивно устройство выполнено в черном матовом корпусе размером 287 х 251 х 53 мм.
Модули расширения COVR-1300E обеспечивают беспроводное соединение на скорости до 400 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 833 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Каждый модуль оснащен 2 гигабитными LAN-портами, 2 внутренними антеннами, кнопками Power, WPS, включения/выключения Wi-Fi и индикаторами. Конструктивно устройство выполнено в черном матовом корпусе размером 134 х 134 х 33 мм.
Система COVR создает единое домашнее беспроводное пространство с постоянным мониторингом качества сигнала мобильных клиентов и их автоматическим переподключением к узлу сети, обеспечивающему конкретному клиенту сигнал наилучшего качества. Переподключение между узлами сети происходит незаметно для пользователя, что особенно важно для стриминговых сервисов, видеоприложений и игр.
Система COVR поддерживает технологию Smart Steering и автоматически принимает решение о диапазоне подключения новых клиентов, обеспечивая наилучшие показатели качества и скорости работы для каждого из них.
В отличие от поочередной передачи каждому клиенту всего одного потока в устройствах на основе технологии SU-MIMO технология MU-MIMO позволяет существенно увеличить пропускную способность беспроводной сети за счет одновременной передачи до 4 потоков данных.
Настройка и управление системой осуществляются с помощью бесплатного мобильного приложения D-Link Wi-Fi для iOS и Android, с помощью которого можно осуществлять диагностику состояния системы, организовать гостевую сеть Wi-Fi, контролировать работу детей в Интернете, блокировать доступ к беспроводной сети любого клиентского устройства.
Система СOVR уже поставляется на рынки США и Западной Европы. Эксперты ведущих IT-изданий отмечают традиционное для решений D-Link сочетание высоких технических характеристик с оптимальной стоимостью.
Поставки в Россию Wi-Fi-системы COVR-3902 начнутся после завершения локализации программного обеспечения с учетом требований перспективных высокоскоростных тарифных планов федеральных интернет-провайдеров.
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