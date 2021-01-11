D-Link представляет внешнюю точку доступа AC1300 Wave 2 DWL-8720AP

11 января 2021, 15:45

Компания D-Link представляет внешнюю унифицированную точку доступа AC1300 Wave 2 DWL-8720AP со степенью защиты IP67.

Новинка предназначена для построения распределенных беспроводных сетей корпоративного уровня с высокой плотностью мобильных клиентов средних и крупных промышленных предприятий, учебных заведений, медицинских центров, гостиничных комплексов. Корпус DWL-8720AP обеспечивает защиту устройства от проникновения пыли и мелких частиц, водяных струй, а также при полном погружении в воду на время до 30 минут. Рабочий температурный диапазон от -40 до +60ºС.

Характеристики новой точки доступа DWL-8720AP:



Общая скорость беспроводного соединения до 1267 Мбит/с: до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 400 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц.

Две внешние съемные двухдиапазонные всенаправленные антенны с коэффициентами усиления 3,5 dBi (2,4 ГГц) и 5 dBi (5 ГГц). Возможно подключение внешних направленных антенн к штатным разъемам N-типа. Список дополнительного совместимого оборудования доступен на сайте компании.

LAN-порт 10/100/1000BASE-T с поддержкой PoE (IEEE 802.3af) и консольный порт с разъемом RJ-45.

Поставляется в комплекте с креплениями для установки на мачту / стену и кабелем заземления.



DWL-8720AP может использоваться:



автономно для организации локальной зоны Wi-Fi,

в мостовых соединениях (WDS) с другими беспроводными устройствами для расширения границ перемещения Wi-Fi-клиентов,

в составе группы устройств под управлением беспроводного контроллера, например, DWC-1000 и DWC-2000, для создания распределенных, масштабируемых беспроводных сетей с централизованным управлением, бесшовным роумингом и балансировкой нагрузки между соседними устройствами. Поддержка стандарта IEEE 802.11k Radio Resource Measurement ускоряет процесс переключения беспроводных клиентов между соседними точками доступа.



Поддержка стандарта 802.1p (CoS) и технологии WMM (Wi-Fi Multimedia) обеспечивает приоритетную передачу чувствительного к временным задержкам трафика, например, потокового видео, IP-телефонии и др. при высокой загруженности беспроводной сети.



DWL-8720AP реализует одновременную передачу двух независимых потоков данных через разные антенны нескольким устройствам (MU-MIMO 2х2).

Поддерживается механизм Band Steering для динамического распределения Wi-Fi-клиентов между частотными диапазонами.

Функция Airtime Fairness позволяет выделять равные промежутки передачи данных для всех подключенных к точке доступа устройств.Функционал обеспечения безопасности беспроводной сети DWL-8720AP включает поддержку шифрования WPA2 / WPA3, фильтрацию по MAC-адресам, механизм изоляции беспроводных клиентов, обнаружение несанкционированных точек доступа. Управление и настройка DWL-8720AP в автономном режиме осуществляются посредством Web-интерфейса, интерфейса командной строки (CLI), при помощи протоколов Telnet, SSH и SNMP v2c/v3.Точка доступа DWL-8720AP доступна для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена составляет $589.