D-Link представляет новую Wi-Fi 6 точку доступа DWL-X8630AP

22 марта 2022, 14:45

Компания D-Link представляет новую Wi-Fi 6 точку доступа AX3600 DWL-X8630AP. Новинка предназначена для применения в современных беспроводных сетях стандарта Wi-Fi 6 c централизованным управлением и бесшовным роумингом.

Устройство рекомендовано для построения новых и модернизации существующих беспроводных сетей с высокой плотностью клиентов и растущим объемом передаваемого трафика в госучреждениях, коммерческих организациях, учебных заведениях, выставочных центрах, гостиничных и вокзальных комплексах.Основные преимущества DWL-X8630AP:Высокие скорости Wi-Fi 6: до 2402 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 1147 Мбит/с в 2,4 ГГц;OFDMA и MU-MIMO 4x4 для повышения спектральной эффективности в сетях с множеством одновременных подключений;WPA3 Personal/Enterprise для более надежной аутентификации в сети и защиты передаваемых по Wi-Fi данныхТХ Beamforming для повышения качества связи за счет формирования направленного в сторону клиентов сигнала Wi-Fi;Band Steering для автоматического переключения двухдиапазонных клиентских устройств в более скоростной диапазон 5 ГГц;Airtime Fairness для повышения общей пропускной способности сети за счет выделения равного времени передачи всем клиентам, включая более медленные устройства предыдущих стандартов Wi-Fi.Основные технические характеристики DWL-X8630AP:высокоскоростной порт 2.5GBase-T PoE+,порт 1000Base-T с поддержкой Link Aggregation,консольный порт RJ-45,внутренние всенаправленные антенны с КУ 3 dBi (2,4 ГГц) и 4 dBi (5 ГГц).Конструктивно DWL-X8630AP выполнена в пластиковом корпусе повышенной прочности и соответствует стандарту пожарной безопасности UL2043 для установки в пространстве над подвесными потолками. Поддержка PoE позволяет размещать устройство в местах с ограничениями по подаче электропитания. В комплект поставки входит крепежный кронштейн с винтами, зажимы для крепления на потолке и консольный кабель.Точка доступа DWL-X8630AP рекомендована для применения в составе комплексного решения D-Link по построению крупных беспроводных сетей стандарта Wi-Fi 6 на базе следующего оборудования:DWC-1000 и DWC-2000 – беспроводные контроллеры, обеспечивающие централизованное управление до 66 / 1024 точек доступа;DGS-1520 и DMS-1100-10TP – коммутаторы с высокоскоростными интерфейсами 2.5G PoE+ для обеспечения питания и эффективной агрегации трафика Wi-Fi 6 точек доступа;DWA-X1850 и DWA-X582 – беспроводные Wi-Fi 6 адаптеры USB и PCI Express для подключения клиентских ПК и ноутбуков.