D-Link представила на CES 2021 новую внешнюю Wi-Fi-камеру DCS-8635LH c AI

19 января 2021, 12:45

Компания D-Link на CES 2021 новую внешнюю поворотную Wi-Fi-камеру DCS-8635LH с разрешением 2K QHD и технологиями искусственного интеллекта.

Камера DCS-8635LH относится к новому поколению устройств для систем безопасности умного дома. Новинка использует алгоритмы искусственного интеллекта для распознавания объектов, звуков и движения, поддерживает разрешение 2K QHD для детализации лиц и автомобильных номерных знаков в условиях ограниченной освещенности.Внешняя поворотная Wi-Fi-камера DCS-8635LH:разрешение 2K QHD (1440p);обзор на 360°;автоматическое сопровождение движущихся объектов;распознавание людей и транспортных средств;распознавание звука разбития стекла;ИК-подсветка дальностью до 7 м для наблюдения в темноте;корпус со степенью защиты от пыли и влаги IP65;встроенный микрофон и динамик для двусторонней аудиосвязи;локальное хранение событий с возможностью облачной записи;поддержка IPv6 и ONVIF Profile S;защита передаваемых по Wi-Fi данных с помощью WPA3;подключение по Wi-Fi и Ethernet;быстрая установка с помощью BLE.