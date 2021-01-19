D-Link представила на CES 2021 новую внешнюю Wi-Fi-камеру DCS-8635LH c AI

Компания D-Link на CES 2021 новую внешнюю поворотную Wi-Fi-камеру DCS-8635LH с разрешением 2K QHD и технологиями искусственного интеллекта.
Камера DCS-8635LH относится к новому поколению устройств для систем безопасности умного дома. Новинка использует алгоритмы искусственного интеллекта для распознавания объектов, звуков и движения, поддерживает разрешение 2K QHD для детализации лиц и автомобильных номерных знаков в условиях ограниченной освещенности.
Внешняя поворотная Wi-Fi-камера DCS-8635LH:
разрешение 2K QHD (1440p);
обзор на 360°;
автоматическое сопровождение движущихся объектов;
распознавание людей и транспортных средств;
распознавание звука разбития стекла;
ИК-подсветка дальностью до 7 м для наблюдения в темноте;
корпус со степенью защиты от пыли и влаги IP65;
встроенный микрофон и динамик для двусторонней аудиосвязи;
локальное хранение событий с возможностью облачной записи;
поддержка IPv6 и ONVIF Profile S;
защита передаваемых по Wi-Fi данных с помощью WPA3;
подключение по Wi-Fi и Ethernet;
быстрая установка с помощью BLE.