D-Link DCS-8600LH - новая облачная беспроводная камера

31 января 2020, 10:15

Компания D-Link представляет новую облачную беспроводную Full HD-камеру DCS-8600LH.

Новинка предназначена для организации круглосуточного наружного и внутреннего видеонаблюдения в системах контроля безопасности предприятий малого и среднего бизнеса, кафе, мини-гостиниц, коттеджей и загородных домов.



Характеристики новой внешней облачной беспроводной камеры DCS-8600LH:

1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с апертурой F2.2;угол обзора по диагонали 135º;ИК-подсветка с дальностью действия до 7 м;встроенный ICR-фильтр;встроенный микрофон и динамик;слот для microSD-карты емкостью до 256 ГБ;беспроводной модуль 2,4 ГГц стандарта IEEE 802.11n;поддержка BLE 4.0.Корпус новой камеры соответствует классу защиты от пыли и влаги IP65 с диапазоном рабочих температур от -25 до +45°С. Входящий в комплект поставки кронштейн с магнитным держателем позволяет установить камеру на стену или потолок и легко настроить оптимальный угол обзора.DCS-8600LH поддерживает функцию обнаружения звука и движения в заданной области с возможностью отправки уведомлений со скриншотами на мобильное устройство и загрузки записей в облачное хранилище mydlink. Удаленное управление камерой осуществляется с помощью бесплатного мобильного приложения mydlink (для iOS и Android), обеспечивающего:круглосуточное наблюдение в режиме реального времени (изображения с одной или нескольких камер),сохранение видеоклипов и стоп-кадров на мобильное устройство,удаленный просмотр видеозаписей, сохраненных в облако или на microSD-карту,передачу голоса на встроенный динамик камеры в режиме реального времени,настройку области обнаружения движения и порогового значения для срабатывания детектора звука,настройку расписания работы детектора движения и звука,совместную работу с голосовыми помощниками Google Assistant, Alexa.Новая камера DCS-8600LH доступна для заказа с российского склада компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей – $164.