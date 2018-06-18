D-LINK DCS-2670L - внешняя беспроводная камера с углом обзора 180 градусов

18 июня 2018, 11:45

D-Link представляет новую внешнюю облачную беспроводную Full HD-камеру DCS-2670L с углом обзора по горизонтали 180° для организации круглосуточного панорамного видеонаблюдения.

Камера предназначена для применения в системах видеонаблюдения органов государственной власти, силовых структурах, корпоративном сегменте, а также в учреждениях здравоохранения, образования и культуры.

Новая камера оснащена двухмегапиксельной 1/2,7-дюймовой CMOS-матрицей с разрешением 1080р и широкоугольным объективом с апертурой F2.0 и углом обзора по горизонтали 180°. Функция корректировки искажений, характерных для традиционных широкоформатных камер, позволяет получать изображение высокой степени детализации.



DCS-2670L оснащена Ethernet-портом 10/100 Мбит/с, встроенным микрофоном для записи звука, датчиком освещенности и слотом для установки microSD-карт емкостью до 128 Гб. Беспроводной модуль камеры 802.11n обеспечивает скорость беспроводного подключения до 300 Мбит/с. Встроенная ИК-подсветка позволяет использовать камеру в ночное время, обеспечивая видимость объектов на расстоянии до 10 м. Технология WDR детализирует изображение в сложных условиях освещения, например, при интенсивной смене уровня освещенности или «засветке» объекта наблюдения.



Корпус камеры соответствует классу защиты от пыли и влаги IP65 при диапазоне рабочих температур от -25 до +45°С. Углы поворота объектива – до 180° по горизонтали и до 90° по вертикали.



DCS-2670L поддерживает обнаружение движения и звука с последующей отправкой уведомлений по электронной почте, а также запись видеоклипов и стоп-кадров на microSD-карту емкостью до 128 Гб. Записывается как момент наступления события, так и несколько предшествующих секунд, что обеспечивает более полную картину произошедшего.



Расширенный функционал камеры включает настройку качества и размера изображения, скорости передачи кадров / данных. Для повышения безопасности реализована возможность ограничения перечня IP-адресов для доступа к устройству.



Инициализация и первоначальная настройка камеры осуществляются с помощью бесплатного мобильного приложения mydlink Lite для iOS и Android и расположенного на корпусе камеры QR-кода.



Приложение обеспечивает:



круглосуточное наблюдение в режиме реального времени,



сохранение видеоклипов и стоп-кадров на мобильные устройства,



удаленный просмотр видеозаписей, сохраненных на microSD-карте,



цифровое увеличение,



настройку области обнаружения движения и порогового значения для срабатывания детектора звука,



отправку push-уведомлений о наступлении события на мобильное устройство.



DCS-2670L соответствует стандарту взаимодействия сетевых видеоустройств ONVIF и может применяться в системах видеонаблюдения, построенных на базе оборудования разных производителей. Входящее в комплект поставки бесплатное программное обеспечение D-ViewCam позволяет организовать систему видеонаблюдения с возможностью одновременного просмотра и обработки видео с 32 камер, загрузкой планов помещений и корректировкой расположения IP-камер по периметру.