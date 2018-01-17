D-Link DCS-8000LH и DCS-8100LH - облачные сетевые камеры нового поколения

17 января 2018, 17:00

Компания D-Link представляет облачные беспроводные HD-камеры нового поколения – DCS-8000LH и DCS-8100LH.Камеры предназначены для домашнего и офисного применения, поддерживают облачный сервис mydlink, позволяя пользователям подключенных к Интернету мобильных устройств на платформах iOS и Android получать доступ к изображению в любое время из любого места.Камера DCS-8000LH оснащена мегапиксельным 1/4-дюймовым CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования, позволяющим формировать изображение в HD-качестве (стандарт сжатия H.264), ИК-подсветкой с дальностью до 5 м и встроенным микрофоном. Угол обзора камеры составляет 112 градусов по горизонталии 54 градуса по вертикали.Конструктивно камера выполнена в миниатюрном цилиндрическом корпусе высотой 9,5 см и диаметром 4 см.Камера DCS-8100LH оснащена мегапиксельным 1/2,7-дюймовым CMOS-сенсором с технологией прогрессивного сканирования, позволяющим формировать изображение в HD-качестве (стандарт сжатия H.264), ИК-подсветкой с дальностью до 5 м, встроенными микрофоном и динамиком для двусторонней аудиосвязи, а также слотом для microSD-карты емкостью до 128 ГБ для записи и последующего просмотра видео.Угол обзора DCS-8100LH по горизонтали составляет 180 градусов, по вертикали – 80 градусов. Камера оснащена оригинальной поворотной подставкой-кронштейном для установки на горизонтальных и вертикальных поверхностях.Обе камеры поддерживают современный беспроводной стандарт Wi-Fi 802.11n. Питание подается через стандартный microUSB-разъем.Облачный сервис mydlink позволяет подключаться к камерам и другим облачным устройствам домашней сети с ПК, ноутбука или мобильных устройств через Интернет. Дополнительную информацию о сервисе mydlink можно получить на официальном сайте по адресу https://ru.mydlink.com/entrance.Инициализация и первоначальная настройка DCS-8000LH и DCS-8100LH не требуют специальных знаний и навыков и осуществляются с помощью бесплатного мобильного приложения mydlink Lite для iOS и Android. Приложение обеспечивает:круглосуточное наблюдение в режиме реального времени,сохранение видеозаписей и стоп-кадров на мобильные устройства,удаленный просмотр видеозаписей, сохраненных на microSD-карте (для DCS-8100LH),4-кратное цифровое увеличение,настройку области обнаружения движения и порогового значения для срабатывания детектора звука,отправку push-уведомлений о наступлении события на мобильное устройство.Компактные размеры и стильное конструктивное исполнение камер позволяют разместить их практически в любом месте. Новые модели органично вписываются в интерьеры современных квартир, офисов и демонстрационных зон.Камеры DCS-8000LH и DCS-8100LH уже поступили на склад D-Link и доступны для заказа у официальных реселлеров компании. Рекомендованная розничная цена – $74 и $203 соответственно.