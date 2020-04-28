D-Link DCS-8515LH - новая облачная поворотная камера

28 апреля 2020, 10:15

Компания D-Link представляет новую поворотную Wi-Fi HD‑камеру DCS-8515LH с круговым обзором, функцией автоматического сопровождения движущихся объектов, поддержкой облачной записи, слотом для microSD-карт емкостью до 256 ГБ и мобильным приложением mydlink для удаленного онлайн-наблюдения.

Современные технические характеристики и оригинальное дизайнерское исполнение новинки позволяют ей органично вписаться в интерьеры представительских офисов, демонстрационных зон, презентаций и выставок, апартаментов, коттеджей и квартир с повышенными требованиями к оформительским решениям.



Новинка оснащена 1/4-дюймовой мегапиксельной CMOS-матрицей с HD-разрешением (720p), обеспечивает поворот и наклон на 340° и 105° соответственно, поддерживает наблюдение в полной темноте на расстоянии до 5 метров и двустороннюю аудиосвязь. При обнаружении движения DCS-8515LH автоматически сопровождает объект, «удерживая» его в центре кадра, и отправляет пользователю уведомление со скриншотом. Все события сохраняются на сменную microSD-карту или в облако mydlink.



Для управления используется бесплатное мобильное приложение mydlink для iOS и Android. Приложение обеспечивает быструю настройку и подключение камеры, выбор угла обзора, активацию режима приватности, создание расписаний для работы детекторов движения и звука, доступ к онлайн-трансляции, быстрый поиск видеозаписи события в архиве и многое другое.

Ключевые особенности камеры DCS-8515LH:



Полный обзор всего помещения за счет поворота на 340º и наклона на 105º;



Четкое видео в HD-разрешении (720p);



ИК-подсветка дальностью до 5 м для наблюдения в ночное время;



Встроенный микрофон и динамик для двусторонней аудиосвязи;



Автоматическое сопровождение движущихся объектов;



Мгновенная отправка push-уведомлений со скриншотами события;



Запись событий в облако или на microSD-карту емкостью до 256 ГБ;



Удаленный доступ к онлайн-просмотру и видеозаписям с помощью приложения mydlink или через портал mydlink;



Компактный корпус высотой 13 см с возможностью потолочного крепления с помощью монтажного набора из комплекта поставки.



Новая поворотная Wi-Fi HD-камера DCS-8515LH доступна для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена составляет $223.