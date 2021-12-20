D-Link представляет новые камеры DCS-4714E и DCS-4614EK

20 декабря 2021, 13:45

Компания D-Link представляет новые внешние 4-мегапиксельные камеры DCS-4714E и DCS-4614EK.

Устройства рекомендуются для применения в проектах «Безопасный город», корпоративном сегменте, госструктурах, медицинских и образовательных учреждениях, на складах, производстве, строительных площадках и паркингах.

Технические характеристики DCS-4714E и DCS-4614EK:высокочувствительная матрица 1/2,8“ 4 Мп CMOS;всепогодный корпус с пылевлагозащитой IP66 и диапазоном рабочих температур от -40 до +50ºС;антивандальное исполнение с защитой IK10 (DCS-4614EK);порт RJ-45 100 Мбит/с с поддержкой 802.3af PoE;ИК-подсветка дальностью до 30 м;ехнология WDR для съемки объектов в условиях контрастного освещения и яркой встречной засветки;поддержка microSD-карт емкостью до 256 ГБ;возможность потолочного и настенного крепления;герметичное соединение при помощи водонепроницаемого коннектора RJ-45 (входит в комплект поставки).Основные функциональные возможности:круглосуточное видеонаблюдение с разрешением 2592 x 1520 до 30 кадров/с;запись событий в сетевое хранилище и/или на microSD-карту;эффективные кодеки сжатия H.264 и H.265 (HEVC);коридорный режим в формате 9:16 для максимального обзора туннелей, вестибюлей, проходов между стеллажами на складе и других узких пространств;обнаружение движения в заданной области;детализация объектов с 18-кратным цифровым увеличением;маски приватности для конфиденциальности определенных зон в кадре.Питание новых камер осуществляется от PoE-коммутатора или источника постоянного тока 12 В (адаптер питания в комплект поставки не входит). Устройства поддерживают работу с любыми PoE-коммутаторами D-Link, включая коммутаторы серии DSS-100E и DES-1018MPV2 с увеличенной дальностью PoE.Входящее в комплект поставки программное обеспечение D-ViewCam позволяет организовать систему видеонаблюдения с возможностью одновременного просмотра и обработки видео с 64 камер.DCS-4714E и DCS-4614EK соответствуют стандарту взаимодействия сетевых видеоустройств ONVIF (Profile S) и могут быть интегрированы в существующие системы видеонаблюдения, построенные на базе оборудования разных производителей.