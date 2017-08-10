DCS-4603 И DCS-4703E - новые профессиональные камеры D-Link с POE И WDR

10 августа 2017, 9:15

Компания D-Link объявляет о начале продаж новых сетевых камер с разрешением 3 Мп DCS-4603 и DCS-4703E, предназначенных для использования в системах круглосуточного видеонаблюдения с повышенными требованиями к качеству изображения, например, для обеспечения безопасности и детального разбора инцидентов в местах массового скопления людей, банках, бизнес-центрах, государственных и коммерческих предприятиях, медицинских и учебных учреждениях.

Новые камеры характеризуются оптимальным соотношением стоимости и функциональных возможностей, позволяя существенно сократить издержки приинсталляции новых или модернизации существующих систем видеонаблюдения.

В DCS-4603 и DCS-4703E используется чувствительная 1/3'' CMOS-матрица с прогрессивной разверткой, позволяющая формировать видео высокого качества с максимальным разрешением до 3 Мп, четкой передачей объектов в движении и проработанными мелкими деталями. Для использования в темное время суток и/или работы в условиях полного отсутствия освещения камеры оснащены инфракрасными светодиодами с дальностью подсветки до 10 и 20 метров соответственно. Камеры поддерживают технологию WDR и функционал 3D-фильтра для получения изображений высокой контрастности даже в сложных световых условиях. Обеспечивается отслеживание движения в области просмотра, загрузка видео в сетевое хранилище и отправка уведомлений с видеоклипами / снапшотами на электронную почту.

Внешняя камера DCS-4703E выполнена во всепогодном пыленепроницаемом корпусе с классом защиты IP66 и диапазоном рабочих температур от -30 до 50ºС. Для минимизации бликов камера оснащена защитным козырьком.



DCS-4603 предназначена для использования в системах внутреннего видеонаблюдения, где необходима подробная фиксация событий, идентификация лиц в режиме реального времени. DCS-4603 поддерживает функцию ePTZ для масштабирования удаленных объектов и фокусировки на интересующих зонах в пределах получаемого изображения.



Точная настройка области видеонаблюдения обеспечивается шаровым кронштейном для регулировки в любой из плоскостей у камеры DCS-4703E и возможностью поворота объектива в трех направления у камеры DCS-4603.



Для дополнительного увеличения зоны обзора или установки на наклонный потолок камера DCS-4603 может быть смонтирована под углом 27º с помощью кронштейна DCS-37-3 (не входит в комплект поставки).



Бесплатное программное обеспечение D-ViewCam, входящее в комплект поставки, позволяет организовать систему видеонаблюдения из 32 камер с возможностью выбора режима записи, просмотра видеоматериалов из архива, экспорта записанных видеороликов в формате avi и пр.



Специалисты в области проектирования и инсталляции систем безопасности могут воспользоваться online-планировщиком систем видеонаблюдения Surveillance Floor Planner PRO и калькулятором расчета пропускной способности и требуемого объема дискового пространства Bandwidth & Storage Calculator PRO, доступными на странице центра проектирования сетей D-Link.





Новые модели DCS-4603 и DCS-4703E расширяют популярную линейку универсальных профессиональных сетевых камер день/ночь с поддержкой PoE и WDR, которая также включает:



1 Мп внешнюю HD-камеру c ИК-подсветкой до 30 м DCS-4701E;



2 Мп внешнюю купольную антивандальную Full HD-камеру c ИК-подсветкой до 20 м DCS-4602EV;



2 Мп внешнюю купольную Full HD-камеру с ИК-подсветкой до 20 м DCS-4802E.



Камеры DCS-4603 и DCS-4703E уже поступили на склад компании D-Link и доступны для заказа у официальных реселлеров. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $193 и $210 соответственно.