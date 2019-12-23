D-LINK DCS-4705E - внешняя 5Мп камера для корпоративных систем

23 декабря 2019, 9:45

Компания D-Link представляет новую внешнюю 5-мегапиксельную сетевую камеру DCS-4705E, предназначенную для использования в корпоративных системах внутреннего и наружного видеонаблюдения с повышенными требованиями к детализации и качеству изображения, проектах «Безопасный город», в государственных,медицинских и образовательных учреждениях, торговых, офисных и складских помещениях, на строительных площадках и паркингах.В DCS-4705E используется высокочувствительная 1/2,5-дюймовая CMOS-матрица, формирующая видео высокого качества с максимальным разрешением 5 Мп. Для ведения наблюдения в ночное время и/или в условиях ограниченной освещенности камера оснащена ИК-подсветкой дальностью действия до 30 м. Для получения четкого контрастного изображения без шумов и засветки используется функционал WDR и 3D-фильтра.DCS-4705E обеспечивает отслеживание движения в заданной области, обнаружение несанкционированного воздействия на корпус, детализацию объектов с 10-кратным цифровым увеличением и наложение масок приватности для обеспечения конфиденциальности определенных зон в кадре. При возникновении нештатной ситуации камера отправляет уведомления с видео и скриншотами на электронную почту и загружает записи в сетевое хранилище. Использование кодека H.265/HEVC существенно снижает расход дискового пространства и нагрузку на сеть без потери качества изображения.Конструктивно камера выполнена в компактном защищенном от попадания пыли и влаги корпусе класса IP66 и поддерживает работу в температурном диапазоне от - 40 °C до +50 °C. Питание осуществляется от PoE-коммутатора (IEEE 802.3af) или источника постоянного тока 12 В (адаптер питания в комплект поставки не входит). DCS-4705E поддерживает работу с любыми PoE-коммутаторами D-Link, включая новые коммутаторы серии DGS-1100MP/MPP с функцией автоматического обнаружения ONVIF-камер и специальным Web-интерфейсом для удобного мониторинга сетей видеонаблюдения.Новая 5-мегапиксельная камера DCS-4705E расширяет линейку профессиональных сетевых камер наружного применения DCS-4xxx, в которую также входят:Внешняя купольная антивандальная 2 Мп Full HD-камера DCS-4602EV c ИК-подсветкой до 20 м и слотом для карты microSD,Внешняя купольная 2 Мп Full HD-камера DCS-4802E с ИК-подсветкой до 20 м,Внешняя 2 Мп Full HD-камера DCS-4701E с ИК-подсветкой до 30 м.Камеры D-Link оснащаются бесплатным программным обеспечением D-ViewCam для организации систем видеонаблюдения с возможностью просмотра и обработки изображения с 64 камер. Специалисты, занимающиеся проектированием и установкой систем видеонаблюдения, могут воспользоваться online-планировщиком систем видеонаблюдения Surveillance Floor Planner PRO и калькулятором пропускной способности и объема дискового пространства Bandwidth & Storage Calculator PRO.Новая 5-мегапиксельная камера DCS-4705E уже доступна для заказа у официальных реселлеров D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей – $251.