D-Link представляет 5-мегапиксельную камеру DCS-4605EV в антивандальном корпусе

18 ноября 2020, 12:15

Компания D-Link представляет новую 5-мегапиксельную камеру DCS-4605EV в антивандальном корпусе для профессиональных систем круглосуточного видеонаблюдения с повышенными требованиями к качеству изображения.

Новая камера поддерживает высокоэффективное кодирование видеоизображений HEVC, видеонаблюдение в полной темноте на расстоянии до 20 м, расширенный диапазон рабочих температур от -40 до +50ºС, обнаружение воздействия на корпус и активности в контролируемой зоне. Новинка рекомендована для использования в местах массового скопления людей, проектах «Безопасный город», банках, бизнес-центрах, государственных и коммерческих предприятиях, медицинских и учебных учреждениях, офисных и складских помещениях, на строительных площадках и паркингах.

Ключевые особенности новой камеры DCS-4605EV:высокочувствительная 1/2,9-дюймовая CMOS-матрица;всепогодный пыленепроницаемый антивандальный корпус с диапазоном рабочих температур от -40 до +50ºС;современный эффективный кодек H.265 (HEVC);ИК-подсветка дальностью до 20 м;обнаружение несанкционированного воздействия на корпус;обнаружение движения;отправка уведомлений с видео / скриншотами на электронную почту или FTP-сервер;маски приватности для обеспечения конфиденциальности выбранных зон в кадре;порт RJ-45 (до 100 Мбит/с);запись событий в сетевое хранилище и/или на microSD-карту емкостью до 256 ГБ;возможность потолочного и настенного крепления;герметичное соединение при помощи водонепроницаемого коннектора RJ-45 (входит в комплект поставки).В DCS-4605EV реализован комплекс средств повышения качества изображения:функция автоматического баланса белого (AWB) для реалистичной цветопередачи изображения;функция автоматической регулировки коэффициента усиления в зависимости от уровня сигнала (AGC);технология широкого динамического диапазона (WDR), предназначенная для качественной съемки объектов с затемненными или засвеченными участками.Питание камеры осуществляется от PoE-коммутатора (IEEE 802.3af) или источника постоянного тока 12 В (адаптер питания в комплект поставки не входит).Расширенный функционал DCS-4605EV включает аутентификацию по паролю, поддержку качества обслуживания (QoS) на основе DSCP, поддержку Samba-клиента, HTTPS, UPnP Port Forwarding.DCS-4605EV оснащена бесплатным программным обеспечением D-ViewCam для организации систем видеонаблюдения с возможностью просмотра и обработки видео с 64 камер.Новая камера DCS-4605EV доступна для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена составляет $255.