D-Link представляет интеллектуальную облачную Full HD камеру DCS-8325LH

22 февраля 2021, 14:45

Компания D-Link представляет новую облачную беспроводную Full HD камеру DCS-8325LH с поддержкой технологий искусственного интеллекта.

Новинка предназначена для круглосуточного удаленного аудио- и видеоконтроля в домашних и офисных системах видеонаблюдения.

DCS-8325LH оснащена системой интеллектуального видеоанализа (IVA), сокращающего количество ложных уведомлений, и режимом распознавания фигуры человека, позволяющим игнорировать передвижение домашних питомцев внутри помещения.Преимущества новой камеры DCS-8325LH:Высокая степень детализации изображения: 1080p до 30 кадров/с.Широкий угол обзора: по горизонтали 126°, по диагонали 151°.Круглосуточное видеонаблюдение в условиях ограниченной освещенности: инфракрасная подсветка до 5 м.Уведомления о событиях в области наблюдения: движение в заданной области (окне, дверном проеме), пересечение установленной линии, вход или выход из зоны наблюдения и т. д.Возможность дистанционного общения: встроенный микрофон и динамик.Надежная защита беспроводного подключения: поддержка современного стандарта Wi-Fi-безопасности WPA3.Мобильное приложение mydlink: удаленная настройка, управление и мониторинг.Локальное или удаленное хранение видео: запись событий в облако или на microSD-карту емкостью до 256 ГБ.Компактный размер и дизайнерское исполнение корпуса камеры позволяют ей органично вписаться в интерьеры современных квартир и коттеджей, представительских офисов и апартаментов. DCS-8325LH может быть установлена как на горизонтальной поверхности, так и зафиксирована на стене или потолке с помощью входящего в комплект поставки крепежного набора. Камера оснащена поворотным кронштейном для выбора оптимального угла обзора помещения.Настройка и управление камерой осуществляются с помощью бесплатного мобильного приложения mydlink для iOS и Android. Основные возможности приложения mydlink:получение изображения с одной или нескольких камер,сохранение видеоклипов / стоп-кадров и удаленный просмотр сохраненных материалов,настройка параметров обнаружения движения и порогового значения для срабатывания детектора звука,создание расписаний для работы детекторов движения и звука,активация режима приватности,настройка кнопок экстренного телефонного вызова,фильтр по событиям,быстрый поиск видеозаписи в архиве,упрощенная процедура настройки с использованием QR-кода.