D-Link представляет интеллектуальную облачную Full HD камеру DCS-8325LH

Компания D-Link представляет новую облачную беспроводную Full HD камеру DCS-8325LH с поддержкой технологий искусственного интеллекта.
Новинка предназначена для круглосуточного удаленного аудио- и видеоконтроля в домашних и офисных системах видеонаблюдения.
DCS-8325LH оснащена системой интеллектуального видеоанализа (IVA), сокращающего количество ложных уведомлений, и режимом распознавания фигуры человека, позволяющим игнорировать передвижение домашних питомцев внутри помещения.
Преимущества новой камеры DCS-8325LH:
Высокая степень детализации изображения: 1080p до 30 кадров/с.
Широкий угол обзора: по горизонтали 126°, по диагонали 151°.
Круглосуточное видеонаблюдение в условиях ограниченной освещенности: инфракрасная подсветка до 5 м.
Уведомления о событиях в области наблюдения: движение в заданной области (окне, дверном проеме), пересечение установленной линии, вход или выход из зоны наблюдения и т. д.
Возможность дистанционного общения: встроенный микрофон и динамик.
Надежная защита беспроводного подключения: поддержка современного стандарта Wi-Fi-безопасности WPA3.
Мобильное приложение mydlink: удаленная настройка, управление и мониторинг.
Локальное или удаленное хранение видео: запись событий в облако или на microSD-карту емкостью до 256 ГБ.
Компактный размер и дизайнерское исполнение корпуса камеры позволяют ей органично вписаться в интерьеры современных квартир и коттеджей, представительских офисов и апартаментов. DCS-8325LH может быть установлена как на горизонтальной поверхности, так и зафиксирована на стене или потолке с помощью входящего в комплект поставки крепежного набора. Камера оснащена поворотным кронштейном для выбора оптимального угла обзора помещения.
Настройка и управление камерой осуществляются с помощью бесплатного мобильного приложения mydlink для iOS и Android. Основные возможности приложения mydlink:
получение изображения с одной или нескольких камер,
сохранение видеоклипов / стоп-кадров и удаленный просмотр сохраненных материалов,
настройка параметров обнаружения движения и порогового значения для срабатывания детектора звука,
создание расписаний для работы детекторов движения и звука,
активация режима приватности,
настройка кнопок экстренного телефонного вызова,
фильтр по событиям,
быстрый поиск видеозаписи в архиве,
упрощенная процедура настройки с использованием QR-кода.