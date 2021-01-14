D-Link представила на CES 2021 инновационные 5G-устройства

14 января 2021, 13:15

Компания D-Link представила на международной выставке потребительской электроники CES 2021 инновационные 5G-устройства с поддержкой Wi-Fi 6 – CPE-маршрутизатор DWR-2000 и портативный маршрутизатор DWR-2101.



Технология 5G обеспечивает повышение скорости передачи данных для большого числа одновременно подключенных мобильных пользователей. Новинки от D-Link позволят раскрыть весь потенциал 5G, включая видео сверхвысокой четкости 4K/8K, приложения виртуальной и дополненной реальности, интернет вещей.

Абонентский CPE-маршрутизатор DWR-2000:высокие скорости 5G NR в сочетании с производительностью Wi-Fi 6;гигабитные порты WAN/LAN;порт USB 3.0;порт RJ-11 c поддержкой VoLTE;8 встроенных антенн Sub-Ghz / LTE;2 встроенные антенны Wi-Fi;технология D-Link Wi-Fi Mesh для создания mesh-сетей с поддержкой бесшовного роуминга;простая и быстрая настройка с помощью приложения.Портативный маршрутизатор DWR-2101:поддержка 5G со скоростью подключения до 1,6 Гбит/с;двухдиапазонное покрытие Wi-Fi 6 со скоростями AX1800 (574 + 1200 Мбит/с);одновременное подключение до 32 устройств;цветной сенсорный ЖК-дисплей 2.4”;порт Gigabit Ethernet;порт USB-C;поддержка WPA3™;съемный аккумулятор емкостью 5260 мАч;слот для Nano-SIM карт c поддержкой 5G и 4G/LTE;простая и быстрая настройка с помощью приложения.