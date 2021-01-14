14 января 2021, 13:15

D-Link представила на CES 2021 инновационные 5G-устройства

Компания D-Link представила на международной выставке потребительской электроники CES 2021 инновационные 5G-устройства с поддержкой Wi-Fi 6 – CPE-маршрутизатор DWR-2000 и портативный маршрутизатор DWR-2101.

Технология 5G обеспечивает повышение скорости передачи данных для большого числа одновременно подключенных мобильных пользователей. Новинки от D-Link позволят раскрыть весь потенциал 5G, включая видео сверхвысокой четкости 4K/8K, приложения виртуальной и дополненной реальности, интернет вещей.

Абонентский CPE-маршрутизатор DWR-2000:

    высокие скорости 5G NR в сочетании с производительностью Wi-Fi 6;
    гигабитные порты WAN/LAN;
    порт USB 3.0;
    порт RJ-11 c поддержкой VoLTE;
    8 встроенных антенн Sub-Ghz / LTE;
    2 встроенные антенны Wi-Fi;
    технология D-Link Wi-Fi Mesh для создания mesh-сетей с поддержкой бесшовного роуминга;
    простая и быстрая настройка с помощью приложения.

Портативный маршрутизатор DWR-2101:

    поддержка 5G со скоростью подключения до 1,6 Гбит/с;
    двухдиапазонное покрытие Wi-Fi 6 со скоростями AX1800 (574 + 1200 Мбит/с);
    одновременное подключение до 32 устройств;
    цветной сенсорный ЖК-дисплей 2.4”;
    порт Gigabit Ethernet;
    порт USB-C;
    поддержка WPA3™;
    съемный аккумулятор емкостью 5260 мАч;
    слот для Nano-SIM карт c поддержкой 5G и 4G/LTE;
    простая и быстрая настройка с помощью приложения.
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