DWR-980 - гибридный маршрутизатор с VDSL2 и 4G LTE от D-Link

25 июня 2019, 9:45

Компания D-Link представляет гибридный маршрутизатор DWR-980 с поддержкой VDSL2, 4G LTE, Wi-Fi AC1200 и двумя FXS-портами для использования в беспроводных сетях уровня SMB/SOHO с повышенными требованиями к отказоустойчивости интернет-соединения.DWR-980 использует современную аппаратную платформу на основе двухъядерного процессора MediaTek MT7621A с тактовой частотой 1 ГГц и 128 МБ оперативной памяти DDR2. Устройство поддерживает все основные схемы подключения к Интернет: VDSL2 (ITU G.993.2), LTE и Ethernet WAN (IPoE/ L2TP/ PPPoE / IPv6 PPPoE / PPPoE Dual Stack).

DWR-980 оснащен WAN-портом 10/100/1000BASE-T, 4 портами LAN 10/100/1000BASE-T, DSL-портом с разъемом RJ-11 для подключения к VDSL-линии, разъемом USB 2.0, слотом для SIM-карты и двумя FXS-портами с разъемом RJ-11 для подключения аналоговых телефонов с возможностью совершения звонков через Интернет. Возможно питание маршрутизатора от портативного аккумулятора.DWR-980 обеспечивает мобильное 3G/4G-соединение со скоростями приема и передачи данных до 150 Мбит/с и до 50 Мбит/с соответственно. Маршрутизатор оборудован двумя внешними съемными антеннами 3G/4G с коэффициентом усиления 3 дБи и четырьмя внутренними антеннами Wi-Fi с коэффициентом усиления 4 дБи. Возможна замена штатных LTE-антенн выносными с SMA-разъемом. Скорость беспроводного соединения в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц составляет до 300 Мбит/с и до 867 Мбит/с соответственно.DWR-980 обеспечивает повышенную отказоустойчивость доступа в Интернет за счет функции резервирования с автоматическим переключением между соединениями. В базовой версии ПО возможно одновременное подключение к двум разным провайдерам. Начиная с версии ПО 4.0.0 будет доступно двойное резервирование WAN с выбором приоритета резервных соединений.Любой Ethernet-порт DWR-980 может быть назначен в качестве LAN или WAN-порта (не более одного WAN-порта на устройство). При отсутствии проводного подключения по WAN-порту все пять портов маршрутизатора могут быть задействованы в качестве LAN-портов.DWR-980 содержит встроенный torrent-клиент и DLNA-медиасервер. Многофункциональный USB-порт позволяет организовать совместный доступ к файлам USB-накопителя или использовать маршрутизатор в качестве принт-сервера. Возможен удаленный доступ к накопителю по протоколам FTP или SMB.Функционал безопасности нового маршрутизатора обеспечивает контроль соединений с использованием встроенного межсетевого экрана, защиту от ARP- и DoS-атак, фильтрацию по IP/MAC/URL-адресам, организацию VPN-туннелей (IPsec / L2TP / PPTP). Поддерживается функция DMZ и встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS.Программное обеспечение DWR-980 содержит встроенный клиент TR-069 для удаленной диагностики и управления маршрутизаторами, позволяющий сократить издержки, повысить качество обслуживания клиентов и уменьшить нагрузку на службы технической поддержки. Для интернет-провайдеров доступна услуга кастомизации DWR-980, включающая размещение логотипа на корпусе, индивидуальный дизайн упаковки, разработку встроенного ПО с учетом специфических требований заказчика и добавление необходимого функционала, например, SLA-агента для мониторинга работоспособности клиентских сетей. По вопросам кастомизации можно обращаться в компанию D-Link по адресу: customization@dlink.ru.Настройка и управление DWR-980 осуществляются через Web-интерфейс либо бесплатное приложение D-Link Assistant для мобильных устройств на базе OC Android и iOS. Поддерживается автоматическое уведомление о появлении на сервере обновлений D-Link новых версий программного обеспечения.Программное обеспечение DWR-980 разработано специалистами российского Центра исследований и разработок D-Link. В последующих версиях ПО (начиная с версии 4.0.0) будет реализовано:балансировка трафика между двумя соединениями WAN;поддержка полнофункционального CLI-управления;L2TP/PPTP-сервер;поддержка GRE-туннелей;автоматическая загрузка предсохраненного файла конфигурации;фильтрация URL по MAC-адресам.В текущий модельный ряд беспроводных маршрутизаторов D-Link со встроенной поддержкой LTE также входят:беспроводной компактный маршрутизатор DWR-910;беспроводной маршрутизатор N300 DWR-921;беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 с портами Gigabit Ethernet DWR-953;беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор AC1200 с портами Gigabit Ethernet и 1 FXS-портом DWR-956.Новый маршрутизатор DWR-980 доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $325.