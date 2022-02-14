D-Link представляет новый портативный 4G/LTE маршрутизатор DWR-932С

14 февраля 2022, 13:15

Компания D-Link представляет новый портативный 4G/LTE маршрутизатор DWR-932C. Новинка является простым и удобным решением для быстрой организации коллективного защищенного доступа к высокоскоростному 4G-интернету по Wi-Fi для проведения бизнес-переговоров, презентаций, на выставках, конференциях, в транспорте или деловых поездках.

DWR-932C поддерживает мобильное интернет-подключение по стандарту LTE Cat. 4 со скоростью входящего трафика до 150 Мбит/с. До 10 клиентских устройств могут одновременно подключиться к маршрутизатору через Wi-Fi-соединение на скорости до 300 Мбит/с. Передача по сети Wi-Fi защищена современными стандартами шифрования. Для быстрой установки защищенного беспроводного соединения маршрутизатор оснащен кнопкой WPS.



Поддержка microSD-карт объемом до 32 ГБ позволяет развернуть на базе маршрутизатора сетевое хранилище и организовать общий доступ к документам, презентациям и медиаконтенту.



Конструктивно новинка выполнена в компактном корпусе размером 97 x 60 x 16 мм и вместе с аккумулятором весит всего 95 грамм. Заряда батареи хватает на 5 часов автономной работы в режиме активного использования. Поддерживается функция энергосбережения. Подзарядка осуществляется по кабелю micro-USB.

Для начала работы достаточно установить в маршрутизатор обычную SIM-карту и выполнить простые инструкции мастера настройки. SIM-адаптер для карт nanoSIM и microSIM входит в комплект поставки. Для контроля баланса, управления тарифными планами и услугами сотовой связи маршрутизатор поддерживает отправку USSD-запросов.Основные характеристики DWR-932C:поддержка сетей 2G/3G/4G;максимальная скорость загрузки данных – 150 Мбит/с;Wi-Fi со скоростью соединения до 300 Мбит/с;одновременное подключение до 10 устройств;кнопка WPS для быстрого и безопасного подключения устройств к сети Wi-Fi;съемный литий-ионный аккумулятор на 2000 мАч;до 5 часов автономной работы;порт microUSB для быстрой зарядки аккумуляторной батареи;слот для карты памяти microSD объемом до 32 ГБ;удобная индикация: состояние Wi-Fi, состояние подключения к интернету, уровень заряда аккумулятора, SMS.Мобильный 4G/LTE маршрутизатор DWR-932C доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена составляет $66.