D-Link представляет новый портативный 4G/LTE маршрутизатор DWR-932С

Компания D-Link представляет новый портативный 4G/LTE маршрутизатор DWR-932C. Новинка является простым и удобным решением для быстрой организации коллективного защищенного доступа к высокоскоростному 4G-интернету по Wi-Fi для проведения бизнес-переговоров, презентаций, на выставках, конференциях, в транспорте или деловых поездках.
DWR-932C поддерживает мобильное интернет-подключение по стандарту LTE Cat. 4 со скоростью входящего трафика до 150 Мбит/с. До 10 клиентских устройств могут одновременно подключиться к маршрутизатору через Wi-Fi-соединение на скорости до 300 Мбит/с. Передача по сети Wi-Fi защищена современными стандартами шифрования. Для быстрой установки защищенного беспроводного соединения маршрутизатор оснащен кнопкой WPS.
Поддержка microSD-карт объемом до 32 ГБ позволяет развернуть на базе маршрутизатора сетевое хранилище и организовать общий доступ к документам, презентациям и медиаконтенту.
Конструктивно новинка выполнена в компактном корпусе размером 97 x 60 x 16 мм и вместе с аккумулятором весит всего 95 грамм. Заряда батареи хватает на 5 часов автономной работы в режиме активного использования. Поддерживается функция энергосбережения. Подзарядка осуществляется по кабелю micro-USB.
Для начала работы достаточно установить в маршрутизатор обычную SIM-карту и выполнить простые инструкции мастера настройки. SIM-адаптер для карт nanoSIM и microSIM входит в комплект поставки. Для контроля баланса, управления тарифными планами и услугами сотовой связи маршрутизатор поддерживает отправку USSD-запросов.
Основные характеристики DWR-932C:
поддержка сетей 2G/3G/4G;
максимальная скорость загрузки данных – 150 Мбит/с;
Wi-Fi со скоростью соединения до 300 Мбит/с;
одновременное подключение до 10 устройств;
кнопка WPS для быстрого и безопасного подключения устройств к сети Wi-Fi;
съемный литий-ионный аккумулятор на 2000 мАч;
до 5 часов автономной работы;
порт microUSB для быстрой зарядки аккумуляторной батареи;
слот для карты памяти microSD объемом до 32 ГБ;
удобная индикация: состояние Wi-Fi, состояние подключения к интернету, уровень заряда аккумулятора, SMS.
Мобильный 4G/LTE маршрутизатор DWR-932C доступен для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена составляет $66.