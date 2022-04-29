4G/LTE-маршрутизаторы D-Link успешно прошли тест на совместимость c MULTI SIM

29 апреля 2022, 12:45

Мировой производитель сетевого и телекоммуникационного оборудования компания D-Link и международный агрегатор операторов мобильной связи в сегменте интернета вещей M2M Express успешно завершили тестирование совместной работы 4G/LTE M2M-маршрутизаторов серии DWM и нового поколения MULTI SIM-карт с одновременной поддержкой четырех операторов.

Результаты испытаний подтвердили полную совместимость продуктов и возможность их совместного использования в качестве комплексного M2M-решения.

4G/LTE M2M-маршрутизаторы D-Link разработаны для применения в сетях с повышенными требованиями к отказоустойчивости интернет-соединения и отлично зарекомендовали себя в сложных условиях эксплуатации. Устройства выполнены в защищенном металлическом корпусе с возможностью установки на DIN-рейку, работают в расширенном температурном диапазоне от -30 до +70 °C, обеспечивают устойчивое 2G/3G/4G-подключение, оснащены поддержкой ГЛОНАСС/GPS, Wi-Fi, VPN и поддерживают подключение различных датчиков и внешних сигнальных устройств.



MULTI SIM-карта M2M Express позволяет существенно сократить расходы на связь при внедрении интернета вещей и обеспечить бесперебойную работу IoT-оборудования. Партнерская сеть компании насчитывает более 400 операторов по всему миру. В случае потери сигнала одного оператора SIM-карта автоматически переподключается к другой сети с наилучшим качеством сигнала. В России SIM-карта M2M Express работает на сетях МегаФон, МТС, Билайн и Теле2.



Интеграция оборудования D-Link с MULTI SIM-картами M2M Express позволит предложить заказчикам комплексное решение по обеспечению бесперебойной мобильной связи для IoT/M2M в таких отраслях, как промышленное производство, финансы, банковский сектор, ретейл, электронная коммерция, логистика и грузоперевозки, охранные системы, строительство, ЖКХ, медицина и др.

Преимущества комплексного решения D-Link и M2M Express:подключение к 4 операторам мобильной связи с 1 SIM-карты;поддержка сетей МТС, МегаФон, Beeline и Tele2;поддержка 400 сотовых операторов по всему миру и бесплатный роуминг;автоматическое подключение к сети с самым мощным и сильным сигналом;поддержка ГЛОНАСС/GPS с возможностью мониторинга транспорта на всей территории России и за рубежом;поддержка расширенного функционала VPN-туннелей;применение на объектах со сложными условиями эксплуатации;стабильная работа в широком диапазоне температур.О компании M2M Express

M2M Express – международный агрегатор операторов мобильной связи в сегменте интернета вещей, предоставляющий услуги М2М-связи в 180 странах мира. Основные сферы деятельности: мониторинг транспорта, охранные системы, мониторинг в нефтегазовой отрасли, терминалы и кассы, мониторинг в ЖКХ, банкоматы, торговые автоматы и вендинг, медицина и умный дом. На текущий момент связью без потери сигнала обеспечено более 1 500 000 единиц M2M-оборудования по всему миру.