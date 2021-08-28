D-Link представляет новую версию маршрутизатора DIR-615S с поддержкой Multi-WAN

28 августа 2021, 12:15

Компания D-Link представляет новую версию беспроводного маршрутизатора DIR-615S.

Устройство реализовано на новой аппаратной платформе и отвечает современным техническим требованиям к оборудованию доступа в Интернет. Маршрутизатор успешно прошел тестирование на высокоскоростных тарифных планах ведущих федеральных и региональных интернет-провайдеров, поддерживает все актуальные типы IPv4/IPv6-соединений, резервирование интернет-доступа, различные сценарии подключения IPTV, может выполнять функции повторителя WISP, точки доступа, беспроводного повторителя или Wi-Fi-клиента.

Новое поколение ПО поддерживает функцию Multi-WAN c возможностью назначения нескольких WAN-портов для настройки основного и резервного интернет-подключения от разных провайдеров. В случае отказа на линии основного провайдера маршрутизатор автоматически активирует резервный канал, обеспечивая пользователей бесперебойным доступом в Интернет.



Основные характеристики:



Новая аппаратная платформа с увеличенным вдвое объемом памяти;

Интернет: тарифные планы до 100 Мбит/с;

Wi-Fi: до 300 Мбит/с;

Аппаратная конфигурация: 1 порт WAN + 4 порта LAN 100 Мбит/с;

Поддержка Multi-WAN: возможность назначения нескольких WAN-портов для резервирования доступа в Интернет;

Поддержка IPTV и Smart TV: IGMP, 802.1Q VLAN, UDPXY;

Родительский контроль: создание расписаний для включения/выключения беспроводной сети и работы IP-/MAC-фильтров;

Простая настройка и управление через мобильное приложение D-Link Assistant;

Встроенный клиент TR-069, позволяющий специалистам техподдержки провайдера удаленно отслеживать состояние устройства, обновлять ПО, диагностировать и исправлять возможные проблемы с подключением.

DIR-615S участвует в программе кастомизации маршрутизаторов под требования интернет-провайдеров, в которую входит:размещение логотипа на корпусе устройства,индивидуальный дизайн упаковки,разработка встроенного ПО с учетом специфических требований заказчика.По вопросам кастомизации можно обращаться в компанию D-Link по адресу: customization@dlink.ru.Новый DIR-615S/RU/B1 доступен для заказа у официальных реселлеров D-Link. Планируемый срок начала поставок новой модели – вторая половина сентября 2021 года. Рекомендованная цена для конечных пользователей – $25,10.