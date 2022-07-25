25 июля 2022, 16:45

Компания D-Link представляет новые маршрутизаторы DIR-2150/SE, DIR-1260/SE, DIR-853/SE и платформу N8000/SE с программным обеспечением Security Edition.

Новинки предназначены для применения в малом и среднем бизнесе, удаленных подразделениях и офисах корпоративных клиентов, которым требуется универсальное решение для защиты сетевой инфраструктуры от внешних угроз, организация безопасного VPN-подключения к центральному офису и бесперебойный доступ в интернет для сотрудников.

Маршрутизаторы DIR-2150/SE, DIR-1260/SE, DIR-853/SE поддерживают одновременное подключение до 20 пользователей, при большем количестве рекомендуется использовать платформу N8000/SE.Основные преимущества маршрутизаторов Security Edition:Гибкая настройка межсетевого экрана: разделение сети на зоны, настройка политик для взаимодействия зон и правил фильтрации трафика.Детальная настройка правил фильтрации: широкий выбор параметров для добавления в правило (протоколы, действия, состояние соединений); возможность использования в правилах ссылок на соединения и группы, настройка расписания для включения/выключения правил.Расширенный VPN-функционал: поддержка туннелей IPsec (IKEv1/IKEv2), L2TP/IPsec, PPTP/L2TP, GRE, IPIP, EoGRE, EoIP, L2TPv3 (unmanaged).

Отказоустойчивость VPN: поддержка DPD и Keep-alive для VPN-туннелей.



Поддержка Multi-WAN: возможность подключения к нескольким провайдерам для резервирования канала связи и распределения нагрузки между соединениями.



Функции мониторинга: зеркалирование портов, журнал событий, статистика правил Firewall, WAN-соединений и VPN-туннелей, клиент TR-069.

В будущих версиях ПО будет реализована поддержка управления полосой пропускания (Traffic Shaping).



Маршрутизаторы Security Edition будут доступны для заказа у официальных реселлеров компании D-Link в августе 2022 года. Рекомендованная цена для конечных пользователей: N8000/SE – $553, DIR-2150/SE – $98, DIR-1260/SE – $80, DIR-853/SE – $80.