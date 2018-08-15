Стартуют поставки D-LINK IP АТС N8000 Asterisk Edition

Компания D-Link объявляет о начале поставок IP АТС N8000 Asterisk Edition.
Решение рекомендуется для применения в офисах, гостиничных комплексах, медицинских учреждениях, call-центрах и других компаниях с потребностью в обработке большого количества телефонных вызовов.
Аппаратно решение реализовано на базе терминального клиента N8000 с двухъядерным процессором Intel Atom 1,33 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти DDR3L и 8 ГБ памяти eMMC. В качестве программного обеспечения используется открытая платформа для построения телефонных систем Asterisk 15 c FreePBX 13 под управлением Ubuntu 16.04.
IP АТС N8000 Asterisk Edition поддерживает:
до 500 абонентов и до 200 одновременных вызовов,
перевод, парковку, переадресацию и перехват вызовов,
интерактивное голосовое меню для входящих вызовов (IVR),
постановку в очередь до 50 вызовов и распределение их по операторам,
автоответчик, голосовую почту, отправку сообщений на электронную почту,
конференцсвязь с участием до 50 пользователей,
запись телефонных разговоров на внешний накопитель,
до 200K записей в журнале вызовов без подключения дополнительной памяти (CDR),
объединение удаленных офисов в единую телефонную сеть,
подключение удаленных сотрудников с предоставлением внутреннего номера,
интеграцию с внешними системами и ПО (CRM, сайтом и пр.).
Техническая поддержка и сервисное обслуживание решения обеспечиваются российским представительством компании D-Link.
IP АТС N8000 Asterisk Edition доступна для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей – $464.