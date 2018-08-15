Стартуют поставки D-LINK IP АТС N8000 Asterisk Edition

15 августа 2018, 13:45

Компания D-Link объявляет о начале поставок IP АТС N8000 Asterisk Edition.

Решение рекомендуется для применения в офисах, гостиничных комплексах, медицинских учреждениях, call-центрах и других компаниях с потребностью в обработке большого количества телефонных вызовов.



Аппаратно решение реализовано на базе терминального клиента N8000 с двухъядерным процессором Intel Atom 1,33 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти DDR3L и 8 ГБ памяти eMMC. В качестве программного обеспечения используется открытая платформа для построения телефонных систем Asterisk 15 c FreePBX 13 под управлением Ubuntu 16.04.



IP АТС N8000 Asterisk Edition поддерживает:



до 500 абонентов и до 200 одновременных вызовов,



перевод, парковку, переадресацию и перехват вызовов,



интерактивное голосовое меню для входящих вызовов (IVR),



постановку в очередь до 50 вызовов и распределение их по операторам,



автоответчик, голосовую почту, отправку сообщений на электронную почту,



конференцсвязь с участием до 50 пользователей,



запись телефонных разговоров на внешний накопитель,



до 200K записей в журнале вызовов без подключения дополнительной памяти (CDR),



объединение удаленных офисов в единую телефонную сеть,



подключение удаленных сотрудников с предоставлением внутреннего номера,



интеграцию с внешними системами и ПО (CRM, сайтом и пр.).



Техническая поддержка и сервисное обслуживание решения обеспечиваются российским представительством компании D-Link.



IP АТС N8000 Asterisk Edition доступна для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная цена для конечных пользователей – $464.

