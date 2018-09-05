D-LINK анонсировала новую аппаратную версию IP-телефона DPH-400GE

5 сентября 2018, 11:15

Компания D-Link представляет новую аппаратную версию популярного IP-телефона с поддержкой PoE DPH-400GE.

Устройство оснащено цветным ЖК-дисплеем c диагональю 3,5" и поддерживает 6 SIP-аккаунтов, функцию BLF, передачу голоса в формате HD Voice, подключение модулей расширения, удаленную настройку и управление. Новый DPH-400GE предназначен для использования в системах IP-телефонии государственных организаций, ведомственных структур и предприятий с потребностью в обработке большого количества телефонных вызовов.



IP-телефон DPH-400GE оснащен гигабитными портами WAN и LAN, разъемом для подключения гарнитуры и информативным дисплеем с меню на русском языке. Питание устройства осуществляется от PoE-коммутатора по технологии PoE (IEEE 802.3af) или от сети 220 В с помощью адаптера DPH-PW (не входит в комплект поставки). Поддерживается работа с любыми PoE-коммутаторами D-Link, включая неуправляемые коммутаторы серий DES-10xx/ DGS-10xx и настраиваемые коммутаторы серий EasySmart DES-1100-xx/ DGS-1100-xx.



Рабочая панель нового DPH-400GE включает: 10 универсальных программируемых кнопок с функцией BLF, 4 кнопки контекстного программного меню, навигационные кнопки, индикацию входящих вызовов и голосовых сообщений, а также горячие клавиши часто используемых функций. Поддерживается подключение до 5 модулей расширения DPH-400EDM, каждый из которых оснащен 26 дополнительными программируемыми кнопками.



Размер загружаемой телефонной книги составляет 500 записей, журнал истории звонков – 300 входящих, 300 исходящих и 300 пропущенных вызовов. Поддерживаются трехсторонние телефонные конференции, обмен голосовыми и текстовыми сообщениями, многоадресная рассылка, интерком и добавление кратких заметок в память телефона.



Доступен широкий набор функций приема и распределения звонков, включая перевод входящего вызова с разными вариантами сопровождения, переадресацию в зависимости от статуса вызываемого абонента, функцию BLF для отслеживания состояния линий других абонентов сети, возможность перехвата вызова (Call Pickup) и т.д.



Новый DPH-400GE использует популярные голосовые кодеки G.711 / G.722 / G.723 / G.726 / G.729 и технологию широкополосного звука HD Voice. Реализована возможность автоматической настройки уровня усиления микрофона (AGC), улучшающая разборчивость речи собеседника в телефонном разговоре вне зависимости от громкости говорящего.



DPH-400GE соответствует современным требованиям информационной безопасности и защиты от несанкционированного вмешательства, включая встроенное шифрование голосового трафика для защиты от прослушивания, запрет определенных входящих / исходящих и анонимных вызовов. Поддерживается приоритизация 802.1p и 802.1Q QoS, ToS/Diffserv и технология изоляции голосового трафика Voice VLAN. Использование протокола LLDP позволяет автоматически добавлять IP-телефоны в заданный голосовой VLAN.



Настройка IP-телефона выполняется через русифицированный Web-интерфейс или с клавиатуры. Доступна автоматическая загрузка программного обеспечения и профиля IP-телефона с сервера автоконфигурации. Встроенный функционал удаленного управления включает обновление ПО, управление IP-телефоном по сети при помощи функции Active URI, контроль состояния и активности IP-телефона через сеть при помощи функции Action URL, удаленную работу с телефонной книгой.



IP-телефон DPH-400GE/F2 и адаптер питания DPH-PW доступны для заказа у официальных реселлеров компании. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $105 и $5 соответственно.