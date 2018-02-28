DPH-150S и DPH-150SE - новая аппаратная версия IP-телефонов D-Link

28 февраля 2018, 15:15

Компания D-Link представляет новую аппаратную версию популярных IP-телефонов DPH-150S и DPH-150SE.

Новинки поддерживают 4 SIP-аккаунта, функцию BLF, передачу голоса в формате HD Voice, удаленную настройку и управление, подключение модулей расширения и оснащены цветным ЖК-дисплеем. Устройства предназначены для использования в системах IP-телефонии call-центров, государственных организаций, ведомственных структур и предприятий с потребностью в обработке значительного количества телефонных вызовов.



DPH-150S и DPH-150SE выполнены на базе высокопроизводительного процессора Broadcom BCM1190, оснащены WAN-портом 10/100Base-TX и LAN-портом 10/100Base-TX для подключения компьютера или ноутбука к локальной сети, разъемом для гарнитуры и информативным дисплеем с меню на русском языке. Рабочая панель новых IP-телефонов включает: цифровую клавиатуру, кнопки управления, 8 универсальных программируемых кнопок, индикатор входящего вызова, а также горячие клавиши часто используемых функций. DPH-150S и DPH-150SE поддерживают возможность подключения до 5 модулей расширения DPH-400EDM, каждый из которых оснащен 26 дополнительными программируемыми кнопками.



IP-телефоны оборудованы разъемами для подключения адаптеров питания. Адаптер для DPH-150S входит в комплект поставки. DPH-150SE поддерживает технологию PoE (IEEE 802.3af / Класс 1) и может получать питание по кабелю Ethernet от управляющего PSE-коммутатора. Компания D-Link предлагает большой ассортимент PoE-коммутаторов как для сетей малых и средних предприятий и организаций, так и для разветвленных корпоративных сетевых коммуникаций межрегионального уровня.



DPH-150S и DPH-150SE выполнены в компактном эргономичном корпусе с возможностью крепления на стену. Их статусный лаконичный дизайн гармонично вписывается в интерьеры кабинетов руководителей, представительских пространств, демонстрационных и выставочных зон.



Размер загружаемой телефонной книги DPH-150S и DPH-150SE составляет 500 записей, журнал истории звонков – 100 входящих, 100 исходящих и 100 пропущенных вызовов. Поддерживаются трехсторонние телефонные конференции, обмен голосовыми и текстовыми сообщениями, добавление кратких заметок в память телефона.



Доступен развитой функционал приема и распределения звонков, позволяющий реализовать сложные сценарии их обработки, например, перевод входящего с разными вариантами сопровождения, переадресация в зависимости от статуса вызываемого абонента, автоответчик, функция BLF для отслеживания состояния линий других абонентов сети, возможность перехвата вызова (Call Pickup) и т.д.



IP-телефоны используют популярные голосовые кодеки G.711 / G.722 / G.723 / G.726 / G.729 и технологию широкополосного звука HD Voice. Реализована возможность автоматической настройки уровня усиления микрофона (AGC), улучшающая разборчивость речи собеседника в телефонном разговоре вне зависимости от громкости говорящего.



DPH-150S и DPH-150SE соответствуют современным требованиям информационной безопасности и защиты от несанкционированного вмешательства, включая встроенное шифрование голосового трафика для защиты от прослушивания, запрет определенных входящих / исходящих и анонимных вызовов. IP-телефоны поддерживают приоритизацию QoS (ToS/Diffserv) и технологию изоляции голосового трафика Voice VLAN. Использование протокола LLDP позволяет автоматически добавлять IP-телефоны в нужный VLAN.



Настройка IP-телефонов выполняется через русифицированный Web-интерфейс или с клавиатуры. Доступна автоматическая загрузка программного обеспечения и профиля IP-телефона с сервера автоконфигурации. Встроенный функционал удаленного управления DPH-150S и DPH-150SE включает обновление ПО, управление IP-телефоном по сети при помощи функции Active URI, контроль состояния и активности IP-телефона через сеть при помощи функции Action URL, удаленную работу с телефонной книгой.



IP-телефоны DPH-150S/F5 и DPH-150SE/F5 уже поступили на склад компании в Рязани и доступны для заказа у официальных реселлеров компании. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $88 и $107 соответственно.



Модуль расширения DPH-400EDM доступен для заказа у официальных ресселеров компании. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $68.