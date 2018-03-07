Стартуют продажи аппаратной версии маршрутизатора D-LINK DIR-615

7 марта 2018, 9:15

Компания D-Link объявляет о начале продаж новой аппаратной ревизии беспроводного маршрутизатора N300 DIR-615/T.

Данная модель поставляется операторам со второй половины 2017 года и прекрасно зарекомендовала себя на высокоскоростных тарифных планах ведущих федеральных и региональных интернет-провайдеров. DIR-615/T реализован на базе обновленной аппаратной платформы и оснащен оригинальным программным обеспечением, специально разработанным в рязанском Центре исследований и разработок D-Link для соответствия устройства самым современным техническим требованиям к оборудованию доступа в Интернет. Новый маршрутизатор поддерживает все актуальные типы IPv4/IPv6-соединений, различные сценарии подключения IPTV, резервирование WAN, технологию интеллектуального распределения беспроводных клиентов Smart Wi-Fi и также может выполнять функции повторителя WISP, точки доступа, беспроводного повторителя или Wi-Fi-клиента.



DIR-615/T оснащен WAN-портом 10/100BASE-TX и 4 LAN-портами 10/100BASE-TX. Предусмотрен режим автоматической установки защищенного беспроводного соединения (WPS).



Маршрутизатор поддерживает беспроводное соединение со скоростью до 300 Мбит/с, механизмы шифрования по стандартам WEP, WPA/WPA2, гостевую сеть Wi-Fi. Функционал безопасности включает фильтрацию по IP/MAC/URL-адресам, межсетевой экран с контролем соединений, защиту от ARP- и DoS-атак. Сервис Яндекс.DNS позволяет обеспечить защиту пользователей от вредоносных и мошеннических сайтов и ограничить доступ детей и подростков к "взрослым" материалам.



С целью оптимального распределения сетевых ресурсов и комфортной одновременной работы локальных пользователей предусмотрена функция ограничения полосы пропускания Ethernet-портов и каналов беспроводных клиентов.



Для повышения сетевой надежности и исключения случаев внезапного разрыва соединения с Интернет реализована функция резервирования WAN. В качестве резервного канала доступа можно использовать любое проводное или беспроводное WAN-подключение маршрутизатора.



DIR-615/T выполнен в компактном стильном корпусе черного цвета с внешними несъемными всенаправленными поворотными антеннами с коэффициентом усиления 5 dBi, обеспечивающими уверенное покрытие и качественный прием сигнала в квартирах со сложной планировкой и большим количеством мобильных устройств.



DIR-615/T поддерживает технологию интеллектуального распределения беспроводных клиентов Smart Wi-Fi и может использоваться при организации единого беспроводного пространства Wi-Fi на базе нескольких маршрутизаторов D-Link. Технология Smart Wi-Fi позволяет автоматически переключать беспроводного клиента на маршрутизатор с наиболее высоким уровнем сигнала для стабильного покрытия Wi-Fi и максимальной скорости подключения в любой точке зоны покрытия.



DIR-615/T поддерживает IGMP Proxy и различные варианты использования VLAN, создавая комфортные условия для работы с IPTV и воспроизведения в домашней сети разнообразного медиаконтента из Интернет. Благодаря встроенному приложению UDPXY можно транслировать видео- и аудиопотоки из IPTV-канала провайдера на устройства локальной сети, не поддерживающие многоадресный трафик, например, телевизоры, видео-приставки, аудиоплееры.



Настройка и управление DIR-615/T осуществляются пользователем в пошаговом режиме с помощью интуитивно-понятного русскоязычного Web-интерфейса и не требуют специальных знаний. Функция автоматического уведомления своевременно оповестит пользователя о появлении на сервере обновлений D-Link новой версии встроенного ПО с его последующей установкой. Кроме того для подключения маршрутизатора к сети Интернет и настройки домашней или офисной беспроводной сети можно воспользоваться бесплатным мобильным приложением D-Link Click'n'Connect для устройств на базе Android.



Провайдеры по достоинству оценят возможности встроенного клиента TR-069, использование которого для удаленной диагностики и управления маршрутизаторами позволяет повысить качество обслуживания клиентов и сократить нагрузку на службы технической поддержки. При необходимости интернет-провайдеры могут заказать кастомизацию DIR-615/T, в т.ч. размещение логотипа на корпусе устройства, индивидуальный дизайн упаковки, разработку встроенного ПО с учетом специфических требований заказчика или добавление необходимого функционала (например, SLA-агента для мониторинга работоспособности клиентских сетей). Подробная информация о программе кастомизации размещена на официальном сайте компании D-Link.



Новые маршрутизаторы DIR-615/T уже поступили на склад компании и доступны для заказа у официальных реселлеров компании. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $21.