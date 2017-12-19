D-Link представила новый беспроводной повторитель N300 DAP-1325

19 декабря 2017, 10:15

Компания D-Link объявляет о начале продаж нового беспроводного повторителя N300 DAP-1325.

Устройство предназначено для расширения зоны покрытия беспроводной сети в коттеджах, многоуровневых квартирах, апартаментах и офисных помещениях сложной планировки.



Отличительной особенностью DAP-1325 является наличие трехсегментного индикатора уровня принимаемого сигнала, позволяющего более точно выбрать место установки повторителя.



DAP-1325 оснащен LAN-портом 10/100BASE-TX для подключения Ethernet-клиентов и беспроводным модулем с поддержкой стандартов IEEE 802.11b/g/n, обеспечивающим скорость соединения до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Устройство выполнено в компактном бело-сером пластиковом корпусе со встроенной вилкой электропитания и оборудовано двумя внешними антеннами с регулируемым углом наклона.



DAP-1325 является многофункциональным устройством, используемым в следующих ситуациях:



в качестве беспроводного повторителя – для ретрансляции сигнала существующей Wi-Fi-сети;



в качестве точки доступа – для добавления Wi-Fi-сегмента в проводную локальную сеть;



в качестве беспроводного адаптера (клиента) – для подключения к сети Wi-Fi совместимых Smart-телевизоров, медиаплееров, игровых консолей и т. п.



Настройка DAP-1325 рассчитана на неподготовленного пользователя. Для автоматического создания защищенного соединения с совместимыми беспроводными клиентскими устройствами на корпусе DAP-1325 предусмотрена кнопка WPS. Основные и расширенные параметры повторителя можно задать при помощи русифицированного Web-интерфейса со встроенным мастером быстрой настройки для разных режимов работы.



Новый беспроводной повторитель поддерживает функцию WMM, позволяющую назначать различным типам трафика необходимые уровни приоритета, что особенно актуально для критичных к задержкам приложений, таких как online-игры или стриминговые сервисы. Функционал MBSSID поддерживает одновременную работу до четырех беспроводных сетей с различными настройками для сегментирования Wi-Fi-пространства с целью повышения производительности и безопасности.



Беспроводной повторитель DAP-1325 уже поступил на склад D-Link в Рязани и доступен для заказа у официальных реселлеров компании. Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $24.