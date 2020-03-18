DAP-300P, DAP-400P и DAP-600P - новые точки доступа от D-Link

18 марта 2020, 16:45

Компания D-Link представляет новые точки доступа с поддержкой PoE – DAP-300P, DAP-400P и DAP-600P.

Новинки предназначены для построения корпоративных и офисных беспроводных сетей стандартов 802.11ac и 802.11n и рекомендованы к применению на предприятиях малого и среднего бизнеса, в государственных и ведомственных учреждениях, на территории медицинских, учебных, торговых и гостиничных комплексов.



Базовая точка доступа DAP-300P обеспечивает стабильное покрытие Wi-Fi со скоростью подключения до 300 Мбит/с, оснащена двумя внутренними всенаправленными антеннами с коэффициентом усиления 3 dBi и двумя LAN-портами 10/100 Мбит/c, один из которых поддерживает 802.3af PoE и в режиме маршрутизатора работает как WAN.



Функциональные возможности DAP-300P:



5 режимов работы: точка доступа, маршрутизатор, клиент беспроводной сети, повторитель беспроводной сети, повторитель WISP;



фильтрация по MAC-адресам, Multiple SSID, шифрование WPA/WPA2 (Personal/Enterprise);



в режиме маршрутизатора: все типы IPv4/IPv6-соединения, резервирование доступа в Интернет, сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS, гостевая сеть Wi-Fi;



управление с помощью Web-интерфейса и бесплатного мобильного приложения D-Link Assistant для iOS и Android;



встроенный клиент TR-069.



Гигабитные точки доступа AC1300 DAP-400P и AC2600 Wave 2 DAP-600P предназначены для построения корпоративных и офисных беспроводных сетей с повышенными требованиями к пропускной способности и большим количеством одновременно подключенных мобильных устройств.



Новинки обеспечивают высокоскоростное подключение одновременно в двух диапазонах частот:



DAP-400P – со скоростью до 400 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц,



DAP-600P – со скоростью до 800 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 1732 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.



Устройства реализованы на высокопроизводительной аппаратной платформе с использованием двухъядерного процессора MT7621AT с частотой 880 МГц, оснащены 4 внутренними всенаправленными антеннами с коэффициентом усиления 3 dBi и двумя гигабитными LAN-портами 1000 Мбит/с, один из которых поддерживает 802.3at PoE и в режиме маршрутизатора работает как WAN.



Функциональные возможности DAP-400P и DAP-600P:



5 режимов работы: точка доступа, маршрутизатор, клиент беспроводной сети, повторитель беспроводной сети, повторитель WISP;



технологии MU-MIMO и TX Beamforming для повышения общей производительности Wi-Fi за счет одновременной передачи данных сразу нескольким клиентским устройствам и формирования индивидуальной диаграммы направленности для каждого из них;



функция Super Mesh – реализация Mesh-сетей от компании D-Link, предназначенная для быстрого объединения до 16 точек доступа в единую транспортную сеть, например, в случаях когда необходимо развернуть крупную временную сеть Wi-Fi при организации выездных мероприятий или обеспечить качественное покрытие Wi-Fi без «мертвых зон» в условиях сложных планировок современных представительских зон, офисных помещений и коттеджей;



функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов для повышения качества клиентского роуминга в сетях на базе нескольких точек доступа D-Link;



фильтрация по MAC-адресам, Multiple SSID, шифрование WPA/WPA2 (Personal/Enterprise);



функция расписания для применения правил различных фильтров, перезагрузки точки доступа в указанное время или через заданные интервалы времени, включения/выключения беспроводной сети;



в режиме маршрутизатора: все типы IPv4/IPv6-соединения, резервирование доступа в Интернет, сервисы контентной фильтрации Яндекс.DNS и SkyDNS, гостевая сеть Wi-Fi, создание IPsec-туннелей для защищенного подключения удаленных офисов, поддержка протокола IKEv1/IKEv2, шифрование DES.



Для настройки и управления DAP-400P и DAP-600P доступно бесплатное мобильное приложение D-Link Assistant для iOS и Android. Также поддерживается настройка через Web-интерфейс и интерфейс командной строки (CLI) с возможностью безопасного доступа по SSH. Для интернет-провайдеров реализован встроенный клиент TR-069, позволяющий специалистам техподдержки удаленно отслеживать состояние устройства, обновлять ПО, диагностировать и исправлять возможные проблемы с подключением.



Конструктивно все новые точки доступа выполнены в компактном корпусе размером 213 x 213 x 38 мм и поддерживают настольную, настенную и потолочную установку. Кронштейн для крепления и монтажный набор входят в комплект поставки. Питание устройств осуществляется от PoE-коммутатора, PoE-инжектора (например, DPE-301GI) или источника постоянного тока 12 В (адаптер питания в комплект поставки не входит).



Устройства участвуют в программе кастомизации оборудования для интернет-провайдеров. В программу входит размещение логотипа на корпусе устройства, индивидуальный дизайн упаковки, разработка встроенного ПО с учетом специфических требований заказчика и добавление необходимого функционала. По вопросам кастомизации можно обращаться в компанию D-Link по адресу: customization@dlink.ru.



Новые точки доступа DAP-300P, DAP-400P и DAP-600P уже поступили на российский склад компании в Рязани и доступны для заказа у официальных реселлеров D-Link.

Рекомендованная цена для конечных пользователей составляет $57, $112 и $166 соответственно.