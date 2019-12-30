D-Link AC1750 Wave 2 - точка доступа с MU-MIMO И PoE DAP-2680

30 декабря 2019, 9:45

Компания D-Link представляет новую точку доступа AC1750 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO и PoE DAP-2680.

Новинка предназначена для построения распределенных масштабируемых беспроводных сетей государственных и ведомственных учреждений и предприятий, медицинских, учебных, торговых и гостиничных комплексов, а также для использования в корпоративных беспроводных сетях уровня SMB с повышенными требованиями к пропускной способности и большим количеством одновременно подключенных мобильных устройств.



DAP-2680 поддерживает одновременную работу в диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц, обеспечивая общую скорость беспроводного соединения до 1750 Мбит/с – до 1300 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и до 450 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Точка доступа оснащена 1 портом 10/100/1000Base-T и 3 внутренними двухдиапазонными 2,4/5 ГГц антеннами с коэффициентами усиления 3,6/4,2 dBi.



DAP-2680 выполнена в компактном корпусе для настольной, настенной или потолочной установки. Поддержка технологии PoE (IEEE 802.3at) позволяет устанавливать устройство в местах, где доступ к локальным источникам электропитания ограничен или отсутствует. Для подключения точки доступа к сетевым устройствам без поддержки PoE рекомендуется гигабитный PoE-инжектор DPE-301GI. Внешний адаптер питания и PoE-инжектор не входят в комплект поставки.



DAP-2680 обеспечивает режимы работы AP, WDS, WDS with AP и беспроводной клиент, поддерживает оптимизацию полосы пропускания и WMM QoS.



DAP-2680 поддерживает технологию MU-MIMO, обеспечивающую одновременную передачу независимых потоков данных через разные антенны нескольким устройствам для увеличения пропускной способности беспроводной сети. Для клиентских устройств без поддержки Wi-Fi рекомендуются беспроводные двухдиапазонные USB-адаптеры с MU-MIMO: ультракомпактный AC1300 DWA-181 и AC600 DWA-171.



Для обеспечения безопасности и контроля над подключением к сети новая точка доступа поддерживает протоколы шифрования WEP, WPA/WPA2 (Personal/Enterprise), фильтрацию по MAC-адресам, механизм изоляции беспроводного клиента, аутентификацию с помощью внутреннего сервера RADIUS, а также функцию адаптивного портала (Captive Portal), позволяющую блокировать доступ к сети клиентам, не прошедшим аутентификацию. DAP-2680 поддерживает функционал обнаружения сторонних точек доступа, отключение трансляции SSID и механизм защиты сетевого доступа NAP. Реализована поддержка до 16 SSID (8 для каждого частотного диапазона), что позволяет использовать несколько VLAN для сегментации трафика беспроводной сети.



Управление точкой доступа может осуществляться с помощью Web-интерфейса, протоколов SNMP v2c/v3, SSH, SSL и Telnet. Функционал AP Array позволяет объединить до 32 точек доступа в общую группу управления: конфигурация, настраиваемая на одной точке доступа Master, автоматически применяется на подчиненных устройствах Slave.



Специалисты, занимающиеся обслуживанием беспроводных сетей, могут воспользоваться бесплатным программным обеспечением D-Link Central WiFiManager, позволяющим централизованно настраивать и осуществлять расширенное управление группой беспроводных точек доступа с компьютера или мобильного устройства. Возможен удаленный мониторинг работы сети в режиме реального времени, автоматическая настройка частотного плана и мощности передатчика, обновление встроенного ПО нескольких точек доступа.



DAP-2680 доступна для заказа у официальных реселлеров компании D-Link. Рекомендованная розничная цена составляет $196.